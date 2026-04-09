The Boys sollte den größten Homelander-Twist niemals zeigen – aber eine Staffel 5-Änderung macht ihn plötzlich möglich

In der Amazon-Serie The Boys schien der größte Twist der Comicvorlage unmöglich zu sein. Doch eine Black Noir-Änderung in Staffel 5 befeuert jetzt eine spannende Theorie.

Amazons durchgeknallte Superhelden-Satire The Boys läuft aktuell in der 5. Staffel bei Prime Video und steuert damit unaufhaltsam auf den großen Serienabschluss zu. Bereits der tödliche Auftakt offenbart, dass die finale Season sämtliche Register ziehen kann und auf ein ähnliches Blutbad hinauslaufen könnte wie in den Comics von Garth Ennis.

Einem der schockierndsten Twists der Vorlage, der die Geschichte Homelanders in letzter Minute komplett auf den Kopf stellt, erteilte Serienschöpfer Eric Kripke in der Vergangenheit bereits eine Absage. In den ersten Folgen von Staffel 5 lässt eine auffällige Charakterveränderung allerdings stutzig werden: Ist die große Wendung rund um Homelander und Black Noir plötzlich wieder möglich?

Achtung, es folgen Spoiler zu The Boys:

The Boys Staffel 5: Wurde Black Noir heimlich ausgetauscht?

Wer die ersten Folgen von The Boys Staffel 5 schaut, wird unweigerlich eine seltsame Veränderung des Charakters Black Noir (Nathan Mitchell) bemerken. Der seit Staffel 4 unerwartet gesprächige Superheld spricht kein einziges Wort mehr – wie der originale Black Noir, den er nach dessen Tod ersetzt hat. Warum das plötzliche Schweigen? Dahinter könnte ein gewaltiger Twist stecken.

Dass Black Noir nicht einmal unter vier Augen mit dem besten Kumpel Deep (Chace Crawford) ein Wort herausbringt, macht stutzig. Da der Charakter stets im Kostüm und maskiert in Erscheinung tritt, könnte Staffel 5 hier eine überraschende Enthüllung vorbereiten: Der stumme Ninja-Superheld wurde heimlich ersetzt. Konnte womöglich Annies Rebellion jemanden als Black Noir getarnt in Homelanders (Antony Starr) Umfeld einschleusen?

Diese Theorie ist mit Blick auf die Comicvorlage nicht allzu abwegig – und vielleicht wollte Eric Kripke das Publikum mit seinen früheren Äußerungen dazu absichtlich auf eine falsche Fährte locken. In der Graphic Novel The Boys enthüllt sich Black Noir vor dem Ende der Geschichte als Homelander-Klon, der sich all die Zeit hinter einer Maske versteckt hielt. Dieser wurde von Vought erschaffen, um den Seven-Anführer im Notfall vernichten zu können. Mit der Zeit wurde er jedoch zu einem Psychopathen, der Homelander seine eigenen Taten anhing.

Dass die Serienversion von Black Noir in Staffel 5 durch einen Homelander-Klon ersetzt wurde, wäre tatsächlich etwas zu weit hergeholt und würde nicht zu der bisherigen Entwicklung von Homelanders Geschichte passen. Realistischer erscheint hingegen die Theorie, dass der echte Superheld vom Widerstand gefangen genommen oder getötet wurde, damit ein falscher Black Noir die Seven infiltrieren kann.

Zum Weiterlesen: Alle bisherigen Tode in The Boys Staffel 5 im Überblick

Ob The Boys tatsächlich eine gewaltige Überraschung mit dem plötzlich wieder wortlosen Black Noir in petto hat oder einfach nur Comic-Fans an der Nase herumführen will, werden die nächsten Folgen von Staffel 5 zeigen.

The Boys Staffel 5: Wann kommt Folge 3 zu Amazon?

Weiter geht es bereits am kommenden Mittwoch, dem 15. April. Die 3. Folge von Staffel 5 erscheint dann um 3:00 Uhr morgens bei Prime Video. Die restlichen Episoden werden immer mittwochs bis zum großen Serienfinale am 20. Mai veröffentlicht.

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Die 15 Highlights im April umfassen neben einer Rückkehr in die Welt von Stranger Things und der mit Spannung erwarteten finalen The Boys-Staffel auch düstere Horrorkost, das nächste Revival einer Kult-Sitcom sowie die Fortsetzung einer erschreckenden Sci-Fi-Dystopie.