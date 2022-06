The Boys Staffel 3 verstört und begeistert das Publikum: „Die extremste Staffel der Serie“

Die 3. Staffel der Amazon Prime-Serie The Boys wurde mit Vorfreude erwartet. Nun schockt sie das Publikum. Und das feiert jeden Moment.

The Boys Staffel 3 ist endlich da. Wer der Berichterstattung zu den neuen Episoden gefolgt ist, erwartet ein ganz neues Maß an Blutvergießen, Hedonismus und beißender Satire. Genau so ist es auch. Die ersten Kritik sind begeistert. Und traumatisiert.

The Boys auf Amazon Prime Video: Staffel 3 gnadenloser als jemals zuvor

"Drastisch ist wahrhaft untertrieben für das, was hier passiert", heißt es da etwa von Vanity Fair . Lange schon wissen Fans über die geplante Superhelden Orgie in The Boys Staffel 3 Bescheid, aber der Anblick selbst ist offenbar ein lebensveränderndes Ereignis. Die Grenzüberschreitung ist damit aber noch nicht zuende. "Schlägereien sind so häufig, dass sie als Eselsbrücken benutzt werden", schreibt Indiewire . "Staffel 3 hebt die Messlatte und regt die Frage an, wie viel höher sie überhaupt liegen kann."

Schaut hier den deutschen Trailer zu The Boys Staffel 3:

The Boys - S03 Trailer (Deutsch) HD

Von dem blutrünstig-freizügigen Ergebnis scheinen aber alle Kritiker:innen überzeugt zu sein. Staffel 3 sei durchgehend überzeugend, so Indiewire. "The Boys ist eine Oase für alle die nicht in der Marvel-Welt leben wollen", erklärt Vanity Fair. Empire nennt die neuen Folgen "fesselnd" und bemerkt, sie verwischten "die Linie zwischen den Guten und Bösen mehr denn je".

Einige kleine Wermutstropfen gibt es dann doch. Gerade Queen Maeve (Dominique McElligott) und Neuzugang Soldier Boy (Jensen Ackles) hätten mehr Auftritte haben können, wendet Gamesradar ein. Doch letzten Endes sind das nur geringfügige Details, wie Indiewire betont:

Jedes dieser Dinge nur halb so gut zu machen wie in Staffel 3, wäre eine Herausforderung, und sie alle unter Beibehaltung ihrer eigenen Identität zu machen, macht "The Boys" umso beeindruckender.

The Boys Staffel 3 läuft seit dem 3. Juni 2022 auf Amazon Prime Video.

Die 20 besten Serienstarts im Juni: The Boys und 7 Marvel-Serien

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im Juni bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben Netflix, Amazon, Disney+, Sky, Apple TV+ und weitere Dienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind die neue MCU-Serie Ms. Marvel, das Haus des Geldes-Remake sowie die neuen Staffeln von The Boys und The Umbrella Academy.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Was haltet ihr von The Boys Staffel 3?