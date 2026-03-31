The Boys Staffel 5 beginnt mit schockierendstem Tod seit 6 Jahren: Amazon-Finale verabschiedet Star der ersten Stunde

Die 5. Staffel von The Boys ist bei Amazon Prime gestartet und korrigiert direkt ein nerviges Problem. Nach Folge 1 ist im Superhelden-Finale niemand mehr sicher.

In der Vergangenheit wurde Amazons Superhelden-Satire The Boys oft für ihre eigene Todesallergie kritisiert. Für eine Serie, in der Tod und blutige Gemetzel allgegenwärtig sind, wogen sich Hauptfiguren immer in zu großer Sicherheit. Serienschöpfer Eric Kripke versprach für das Serienfinale tödliche Besserung und direkt in Folge 1 löst er sein Versprechen ein.

Seit dem 8. April streamen die ersten zwei Episoden der finalen 5. Staffel bei Prime Video. In Homelanders neuem Regime steht diesmal wirklich alles auf dem Spiel. Denn schon in Folge 1 müssen wir uns von einem Hauptcharakter der ersten Stunde verabschieden.

Achtung, es folgen Spoiler zu The Boys Staffel 5:

The Boys Staffel 5 tötet schon in Folge 1 eine Hauptfigur

Im Auftakt der finalen Staffel zeigt uns The Boys, wie ein dystopisches Amerika unter Homelander (Antony Starr) aussieht. Der psychotische Superheld wird gefeiert und seine Gegner werden gnadenlos in sogenannte Freiheitslager eingesperrt. Und so verbünden sich Billy Butcher (Karl Urban), Annie (Erin Moriarty) und die mittlerweile sehr gesprächige Kimiko (Karen Fukuhara), um ihre inhaftierten Mitstreiter Hughie (Jack Quaid), MM (Laz Alonso) und Frenchie (Tomer Capone) aus einem dieser Internierungslager zu befreien. Und dabei kommt es zur direkten Konfrontation mit Homelander.

Wer stirbt in Folge 1 von The Boys Staffel 5? Im Zuge der Gefangenenbefreiung will Homelander seinem Widersacher Butcher einen ultimativen Schlag verpassen, indem er Hughie mit seinen Laserstrahlen durchbort. Doch in letzter Sekunde eilt der ehemalige Seven-Supe A-Train (Jessie T. Usher) zur Hilfe. Seine überraschende Heldentat wird nur wenige Momente später mit dem Tod bezahlt.

Doch bevor The Boys A-Train durch Homelander persönlich ins Jenseits befördert wird, bekommt der geläuterte Bösewicht noch zwei geniale Momente spendiert, die uns daran erinnern, dass der Charakter einst als Parodie der DC-Figur Flash sowie des Marvel-Helden Quicksilver angelehnt wurde.

A-Trains heldenhafte Rettung, bei der er in verlangsamter Zeit über das Schlachtfeld joggt, ist sofort als Hommage an die Zeitlupen-Sequenzen des Marvel-Speesters Quicksilver aus X-Men: Zukunft ist Vergangenheit und X-Men: Apocalypse zu erkennen – oder an die CGI-Baby-Rettung aus The Flash, wenn man zynisch sein möchte. Anschließend kommt es zu einer schicksalhaften Flucht vor Homelander, mit der The Boys eine finstere Version der ikonischen Comic-Wettrennen zwischen Flash und Superman erzählt. In diesem Fall geht der schnellste Mann der Welt aber nicht als Sieger hervor.

Homelander kann ihn schließlich einholen und presst ihn mit bloßer Hand in einem dunklen Wald an einen Baum. Nachdem er lange Zeit selbst Teil der Vought-Maschinerie war, spricht A-Train endlich seine wahre Meinung aus und bezeichnet Homelander als leere Hülle. Ohne Superkräfte wäre Homelander nur ein lächerlicher Versager. Nach dieser unbequemen Wahrheit bricht Homelander ihm das Genick.

Tod in Staffel 5: The Boys findet das ideale Ende für A-Train

Als The Boys vor sechs Jahren bei Amazon startete, begann alles mit einer saftigen Schockszene, in der Superheld A-Train unachtsam per Supergeschwindigkeit durch Hughie Campbells Freundin durchraste und sie explodieren ließ. Im Laufe der Geschichte begann der drogensüchtige Superheld zunehmend an seinem Umfeld zu zweifeln und wechselte in Staffel 4 endgültig die Seiten – vom Bösewicht zum Antihelden.

In Staffel 5 endet A-Trains Geschichte nun mit einem passenden Zirkelschluss. Wie schon zu Beginn rast er über eine Straße, als sich ihm plötzlich eine unschuldige Passantin in den Weg stellt. Diesmal kommt es aber nicht zu einem explosiven Zusammenprall. Stattdessen weicht der The Boys-Speedster aus. Nur leider kommt er dabei ins Straucheln, womit sein Schicksal besiegelt ist. Trotzdem verabschiedet sich A-Train als Held aus der Serie.

The Boys Staffel 5 wird seit dem 8. April wöchentlich bei Amazon Prime veröffentlicht. Die 3. Folge erscheint am kommenden Montag. Das Serienfinale ist am 20. Mai zu sehen.