The Boys Staffel 5 hat ein gewaltiges Problem: Die ultimative Waffe gegen Homelander wird eiskalt ignoriert und jetzt nervt's richtig

Die 5. Staffel von The Boys stößt Fans von Gen V gewaltig vor den Kopf. Wichtige Erkenntnisse des Amazon-Ablegers werden konsequent ignoriert. Es ist frustrierend.

Amazons Superhelden-Satire The Boys befindet sich auf der Zielgeraden. Nach dem jüngsten Homelander-Twist steuert Staffel 5 auf ein wahnsinniges Finale zu. Kurz vor dem Serienende ist The Boys wieder richtig spannend, aber auch frustrierend.

Ich gehöre zu der kleinen Gruppe von The Boys-Fans, die auch das Spin-off Gen V aufmerksam verfolgt haben – und sogar mochten. Groß war meine Enttäuschung, dass Amazon das Spin-off gerade nach 2 Staffeln eingestampft hat. Noch enttäuschender ist aber der Umgang von The Boys Staffel 5 mit dem eigenen Spin-off. Das erscheint rückwirkend plötzlich völlig sinnlos.

The Boys ignoriert Gen V, obwohl das Spin-off für Staffel 5 wichtig sein sollte

Das Problem ist Folgendes: Die 2. Staffel von Gen V gaukelte uns dreist vor, enorm wichtig für die finale Season von The Boys zu sein. Hauptfigur des Spin-offs ist die junge Superheldin Marie Moreau (Jaz Sinclair). Wie ihre Kommiliton:innen soll sie an der Godolkin Universität zur Super-Influencerin von morgen ausgebildet werden, wobei sie jedoch auf finstere Machenschaften und Experimente hinter der Schulfassade stößt. Und nach 2 Staffeln ist sie plötzlich die größte Geheimwaffe im Kampf gegen Homelander.

Die gesamte 2. Staffel bestand darin, Marie Moreau als zweitstärkste Super überhaupt zu etablieren. Denn neben Homelander ist sie die einzige Überlebende des Geheimprojekts Odessa, dessen Ziel die Erschaffung gottgleicher Supes war. Nicht nur kann Marie Blut manipulieren und dies als Waffe benutzen. Sie kann sogar Tote wiedererwecken. Mit dem Holzhammer prügelte Gen V uns ein: Marie ist dazu bestimmt, Homelander zu bekämpfen.

Als eine Art Staffelübergabe an The Boys Staffel 5 endete Gen V schließlich damit, dass Marie und ihre Freund:innen von Annie January aka Starlight (Erin Moriarty) für den Widerstand gegen das Homelander-Regime rekrutiert wurden. Es schien, als würden all die liebgewonnenen Figuren des Spin-offs auch eine wichtige (Neben-)Rolle in der Hauptserie spielen. Doch bis auf ein paar kurze Erwähnungen fehlt von ihnen bisher jede Spur.

Klar denken manche von euch jetzt: Hey Max, reg dich nicht so auf! Immerhin haben wir mit Marie und Jordan (London Thor) schon zwei Gen V-Charaktere im Trailer zu Staffel 5 gesehen. Sie kommen also definitiv noch vor. Allerdings befinden wir uns aktuell schon sechs Folgen lang im The Boys-Finale und in keiner einzigen davon waren die Gen V-Hauptfiguren zu sehen. In. Keiner. Einzigen. Und das ist ein gewaltiges Problem.

Marie vs. Homelander? Dafür ist es schon zu spät

Nur noch zwei Folgen sind übrig, in denen Homelander-Waffe Marie Moreau noch auftreten kann. Eine weitere Enttäuschung ist damit schon vorprogrammiert. Denn seien wir ehrlich: Staffel 5 hat schon genug damit zu tun, die Story der The Boys-Charaktere zu Ende zu erzählen. Auf den letzten Drücker noch eine "Deus ex machina"-Wunderwaffe gegen Homelander aus dem Ärmel zu zaubern (welche die meisten Zuschauenden ohne Spin-off-Kenntnisse gar nicht kennen) wäre aus dramaturgischer Sicht eine Katastrophe.

Zumindest verschweigt The Boys die Existenz der Gen V-Gang nicht komplett. So wurde beispielsweise enthüllt, dass Marie Moreau eine wichtige Führungsrolle innerhalb Starlights Rebellion innehat und für sie verschiedene Missionen an der Seite ihrer Freund:innen (off screen) ausführt. Dass die Blutbändigerin allerdings auch eine mächtige Waffe gegen Homelander ist, wird dabei komplett außer Acht gelassen.

Mehr Serien-News von uns: Abonniere Moviepilot bei Google , wo wir täglich über 3 Millionen Fans mit Nachrichten, Empfehlungen und Hot Takes versorgen

Mehr als ein kleiner Gastauftritt ohne direkte Relevanz für die Handlung ist eigentlich nicht zu erwarten – vor allem nicht nach Folge 6. Denn Homelander gelang es endlich, die letzte Dosis des potenten V1 in die Finger zu bekommen und sich damit in einen wahrhaft gottgleichen und nahezu unsterblichen Supe zu verwandeln. Hätte Marie zuvor vielleicht noch eine Chance gehabt, ist der Bösewicht jetzt endgültig stärker als sie.

Nach der Gen V-Absetzung ist The Boys Staffel 5 noch frustrierender

Dass mir das The Boys-Universum Marie als Superwaffe verkauft hat, nur um sie (und alle weiteren Gen V-Figuren) eiskalt auf die Ersatzbank zu verbannen, ist eine Sache. Doch die kürzliche Absetzung des Spin-offs erfüllt mich erst recht mit Enttäuschung und Wut. Denn plötzlich wird Staffel 5 zu einer vertanen Chance, den Charakteren zumindest mit einer Episode einen ordentlichen Abschied zu verschaffen. Dass dies eine Folge vor dem Serienfinale noch passiert, ist ausgeschlossen.

Nun frage ich mich: Worin bestand eigentlich der Sinn und Zweck, Gen V überhaupt geschaut zu haben? Als für sich stehende Serie hat das Spin-off keinen Abschluss und als wichtiges Begleitprogramm zu The Boys fehlt jegliche Relevanz. Trotzdem habe ich diese Coming-of-Age-Version einer The Boys-Serie tatsächlich gern geschaut. Nur im Nachhinein bleibt ein bitterer Beigeschmack.

Trotz meiner Enttäuschung über die Ignoranz von The Boys gegenüber Gen V gibt es auch einen Hoffnungsschimmer. Denn kürzlich verriet The Boys-Showrunner Eric Kripke, dass die Figuren des abgesetzten Spin-offs vielleicht in anderen zukünftigen Projekten aus dem "Vaught Cinematic Universe" weitererzählt werden. Also warte ich genervt und geduldig auf die Vorstellung von Phase 2 des VCU.

Mehr zu The Boys:

Doch vorher steht erst noch das Wiedersehen mit Marie in den finalen zwei Folgen von The Boys an. Als Gen V-Fan stelle ich mich schon mal auf eine weitere Niederlage ein. Doch als noch größerer The Boys-Fan fiebere ich dem großen Serienende, das am 20. Mai bei Amazon aufschlägt, mit größter Spannung entgegen.