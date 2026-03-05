The Boys Staffel 5: Langer Trailer zum großen Superhelden-Finale bei Amazon Prime

Dieses Jahr müssen wir uns von The Boys verabschieden. Mit Staffel 5 steuert die gefeierte Amazon-Serie auf ihr Ende zu. Hier ist der erste Trailer zum großen Finale.

Eine der prägenden Superhelden-Geschichten der vergangenen Dekade stammt weder von Marvel noch DC. Stattdessen konnte Amazon Prime mit The Boys ein eigenständiges Universum schaffen, in dem übermächtige Menschen die Welt retten ... oder eher ins Chaos stürzen und eine neue Form des Faschismus etablieren.

Eine extrem düstere Satire, die im Grunde mit jeder neuen Folge die Grenzen des guten Geschmacks austestet und eine Provokation an die andere reiht. Das wird sich auch in der 5. Staffel nicht ändern, wie der lange Trailer zeigt. Serienschöpfer und Showrunner Eric Kripke macht auf der Zielgeraden keine Gefangenen.

Der Trailer zu The Boys Staffel 5 entfesselt Homelander

The Boys - S05 Final Trailer (English) HD

Bereits im Dezember wurde der erste Teaser-Trailer zu The Boys Staffel 5 veröffentlicht, der mit grauen Bildern und einer hoffnungslosen Stimmung aufwartete. Die Welt hat sich in einen Kriegsschauplatz verwandelt, in dem Übermenschen das Sagen haben und nur wenige den Mut aufbringen, sich ihnen gegenüber zu stellen.



Billy Butcher (Karl Urban) ist einer von ihnen. Mit seinen Verbündeten zieht er in die letzte Schlacht gegen Homelander (Antony Starr) und Co. Der neue Trailer lässt keinen Zweifel daran, dass uns ein epochales Finale erwartet, mit dem The Boys krachend zu Ende geht. Doch Moment, ganz am Ende sind wir noch nicht angekommen.

Während sich die Mutterserie verabschiedet, setzt Amazon Prime auf weitere Spin-offs. Mit Diabolical und Gen V sind bereits zwei Ableger gestartet. Als Nächstes erwarten uns Vought Rising und die geplante internationale Erweiterung The Boys: Mexico. Das Franchise befindet sich also nach wie vor auf Amazons Prioritätenliste.

Angefangen hat alles mit den Comics von Garth Ennis und Darick Robertson, die zuerst beim DC-Imprint WildStorm erschienen sind, ehe die Reihe aufgrund ihrer kontroversen Aufmachung eingestellt und von Dynamite Entertainment weitergeführt wurde. Jetzt markiert The Boys einen der größten Gegenpole zu Marvel und DC.

Wann startet The Boys Staffel 5 bei Amazon Prime?

Die 5. Staffel von The Boys umfasst insgesamt acht Episoden und feiert am 8. April 2026 ihre Premiere bei Amazon Prime. Zum Staffelstart gibt es gleich zwei Folgen. Danach wechselt die Veröffentlichung in den Wochenrhythmus.

Wann die Spin-off-Serien Vought Rising und The Boys: Mexico bei Amazon Prime erscheinen werden, steht zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fest.