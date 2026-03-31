The Boys Staffel 5 vermeidet das große Stranger Things-Problem – aber eine Sache muss sich unbedingt noch ändern

Diese Woche beginnt das Finale von The Boys mit Staffel 5 bei Amazon Prime. Hier gibt's den Ersteindruck zum Auftakt, der direkt ein Problem der Superhelden-Serie löst.

Nachdem sich Stranger Things direkt an Neujahr kontrovers verabschiedet hat, ist das große Finale von Amazons Superhelden-Satire The Boys der wohl am meisten erwartete Serienabschluss des Jahres. Bevor wir erfahren, wer die letzte Konfrontation zwischen Homelander (Antony Starr) und Butcher (Karl Urban) überlebt, geht es erstmal am 8. April mit den ersten zwei Folgen bei Amazon los.

Ob The Boys Staffel 5 den hohen Erwartungen gerecht werden kann, erkläre ich euch in meinem Ersteindruck zum Auftakt des Superhelden-Finales. Auch wenn die Amazon-Serie ein nerviges Problem wiederholt, triumphiert sie schon zu Beginn dort, wo das Netflix-Finale von Stranger Things scheiterte.

The Boys Staffel 5 beginnt leider wieder sehr politisch

Nach dem schockierenden Staffel 4-Cliffhanger hat sich die Welt von The Boys dramatisch verändert. Ein ganzes Jahr später hat Homelander die USA in sein eigenes Regime verwandelt. Der US-Präsident gibt als devoter Bückling dem Psycho-Superhelden Carte blanche, um Dissidenten und liberale Starlighter zu jagen und in "Freiheitslager" zu stecken – denn Amerikaner lieben "Freiheit" und "Lager". Doch im Untergrund braut sich bereits eine Rebellion zusammen.

Auch wenn sich der Status Quo für viele Charaktere verändert hat und die Serie gewohnt dicht, episch und spannend erzählt ist, kann sich Staffel 5 zu Beginn aber nicht von einem Kritikpunkt der vorherigen Season lösen. Die Homelander-Dystopie ist leider weniger dystopisch als gedacht und stark an die Realität des derzeitigen Trump-Amerikas angelehnt. Das Problem: The Boys legt hierbei wieder zu viel Wert auf politische Satire.

Homelanders fragiles und aufgeblasenes Ego ist mehr Trump denn je, wenn er "Nannies und Gärtner" im ganzen Land deportieren lässt, Videobeweise für seinen Menschenhass zu KI-Deepfakes erklärt oder einfach jeden verhaften lassen will, der spöttische Homelander-Memes im Internet liked. Dass Deep (Chace Crawford) zum Manosphere-Influencer und Sigma-Podcaster wird oder neben Firecracker (Valorie Curry) jetzt auch noch der Super-Evangelist Oh-Father (Daveed Diggs) im Namen des Herrn Hass und Queerphobie predigt, ist selten witzig, sondern verstörend realitätsnah.

Natürlich war die Serie schon lange politisch, doch für mich war der essenzielle Teil der The Boys-DNA immer ein Gleichgewicht zwischen Gesellschaftsatire und bitterböser Abrechnung mit der Popkultur. Staffel 5 sollte diesen politischen Kurs schnellstmöglich ändern, um alle Fans wieder ins Boot zu holen, die von Staffel 4 enttäuscht waren. Hoffnung verspricht glücklicherweise direkt Folge 2, die als klassische Boys-Mission mit schrägen Superhelden-Parodien, bissigen Influencer-Gags und derbem Humor begeistert.

The Boys Staffel 5 triumphiert schon in Folge 1, wo Stranger Things scheiterte

Schockiert und jubelnd zugleich saß ich am Ende von Folge 1 vor dem Fernseher. Denn The Boys-Schöpfer Eric Kripke hat tatsächlich sein Versprechen direkt am Anfang der 5. Staffel 5 eingelöst: Im Superhelden-Finale ist niemand sicher. Endlich verabschiedet sich die Serie von ihrer nervigen Todesallergie mit einem dramatischen Höhepunkt, den ich an dieser Stelle natürlich nicht spoilern will.

Für eine Serie voller Gewaltexzesse, in der Hektoliter Blut fließen und Supes links und rechts abgemurkst werden, waren Hauptfiguren der ersten Stunde stets mit undurchdringbarer Poltrüstung ausgestattet. Ohne wirklich schmerzhafte Tode hatte ich nie wirklich Angst um die zentralen Figuren – bis jetzt. Staffel 5 schafft es nach nur einer Folge, den Kampf zwischen den Boys und Homelander auf das nächste Level zu heben. Hier steht wirklich etwas auf dem Spiel.

Unweigerlich fühlte ich mich an das Finale des Netflix-Mega-Hits Stranger Things erinnert, der sich ebenfalls über Jahre hinweg nie traute, Figuren zugunsten einer greifbaren Fallhöhe zu opfern. The Boys zeigt, wie wichtig das für eine Sci-Fi-Fantasy-Geschichte ist, die auf einen epischen Höhepunkt zusteuert. Wenn niemand stirbt, bleibt die Gefahr bloße Behauptung und all der Bombast verpufft.

The Boys tappt aber nicht in diese Falle. Wie tödlich und radikal das Finale wirklich sein wird, müssen die nächsten sechs Folgen erst noch beweisen. Doch ein tragischer Abschied reicht schon aus, um meine Erwartungshaltung an die nächsten Episoden mit Anspannung und Angst vor echten Konsequenzen aufzuladen. Jeder berührende, bedrohliche oder herrlich durchgeknallte Charaktermoment könnte der letzte sein. Und davon gibt es schon in den ersten zwei Stunden mehr als genug.

Meine persönlichen (spoilerfreien) Highlights aus den ersten zwei Folgen:

Kimikos neugefundene, liebliche Stimme haut überraschend derbe Sprüche raus

Wenn Homelander Mother's Milks Namen nennt, leckt er sich durstig über die Lippen

The Boys präsentiert eine "gigantische" Parodie des Fantastic-Four-Helden Thing

jedes nicht-jugendfreie Wort aus Soldier Boys Mund erinnert daran, wie sehr er in Staffel 4 gefehlt hat

Deep macht Werbung für ein Intimsolarium "von Bros für Bros"

Wenn Butcher liebevoll seine Bulldogge Terror krault, scheint das Gute in ihm nicht endgültig verloren zu sein

Die 5. Staffel von The Boys wird ab dem 8. April 2026 wöchentlich bei Amazon Prime Video veröffentlicht. Grundlage für den Ersteindruck sind die ersten zwei Episoden.

