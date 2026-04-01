The Boys Staffel 5: Wann kommt Folge 3 und wie viele Episoden hat Amazons Superhelden-Finale insgesamt?

Die Superhelden-Serie The Boys ist mit Staffel 5 bei Amazon zurück. Aber wann geht es mit Folge 3 weiter und wie viele Episoden können wir insgesamt erwarten?

Amazons Superhelden-Satire The Boys verabschiedet sich diesen Frühling nach sechs Jahren und insgesamt 40 Folgen in das große Finale. Am 8. April ist die 5. Staffel bei Prime Video gestartet und wartet direkt mit schockierenden Momenten und altbekannten Problemen auf. Doch vor allem eine Frage stellt sich nach dem aufregenden Auftakt: Wo bleibt Folge 3?

Im Gegensatz zu früheren Runden startete Staffel 5 mit nur zwei neuen Episoden. Hier findet ihr eine Übersicht des kompletten Release-Plans des The Boys-Finales, damit ihr kein Date mit Homelander und Butcher verpasst.

The Boys Staffel 5: Anzahl der Folgen, Datum und Uhrzeit

Wie viele Folgen hat Staffel 5? Wie schon die ersten vier Staffeln besteht auch Staffel 5 von The Boys wieder aus insgesamt acht Episoden. Die Laufzeit der einzelnen Folgen beträgt jeweils um die 60 Minuten.



Der Release-Plan von The Boys Staffel 5: Wann kommt Folge 3?

Folge 3 erreicht uns bereits kommenden Mittwoch, am 15. April auf Prime Video, wo es danach im Wochentakt weitergeht:



The Boys Staffel 5 Folge 3 : am 15. April

: am The Boys Staffel 5 Folge 4 : am 22. April

: am The Boys Staffel 5 Folge 5 : am 29. April

: am The Boys Staffel 5 Folge 6 : am 6. Mai

: am The Boys Staffel 5 Folge 7 : am 13. Mai

: am The Boys Staffel 5 Folge 8: am 20. Mai

Um welche Uhrzeit erscheinen die Folgen? Amazon Prime Video veröffentlicht die Episoden von Staffel 5 immer mittwochs. Alle Frühaufsteher, die die neueste Folge vor der Arbeit oder der Schule schauen möchten, müssen wir allerdings enttäuschen. Die Veröffentlichungszeit ist jeweils auf 09:00 Uhr morgens gesetzt.



Hier könnt ihr den Trailer zu The Boys Staffel 5 schauen:

The Boys - S05 Trailer (Deutsch) HD

Das große Finale: Darum geht's in The Boys Staffel 5

Nach dem dramatischen Cliffhanger der 4. Staffel befindet sich Homelander (Antony Starr) auf der Höhe seiner Macht und beugt die USA nach seinem Willen. Unterdessen befreien Butcher (Karl Urban), Kimiko (Karen Fukuhara) und Annie (Erin Moriarty) ihre gefangenen Mitstreitenden Hughie (Jack Quaid), MM (Laz Alonso) und Frenchie (Tomer Capone) aus einem der zahlreichen "Freiheitslager", um einen gefährlichen Plan zu verfolgen: Um Homelander zu stoppen, müssen sie ein Virus freisetzen, das jeden Supe töten kann.

Zuerst müssen sich die Boys jedoch auf die Suche nach der letzten Dosis des legendären V1 begeben. Unter keinen Umständen darf Homelander zuerst diese allererste Version des Superserums Compound V in die Finger bekommen. Ansonsten könnte er unsterblich und damit immun gegen das Virus werden.

Welche spannenden neuen Serien und Staffeln es neben The Boys Staffel 5 diesen April zu entdecken gibt, stellen wir euch im Podcast vor:

Podcast: Die 15 besten Serien im April bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im April, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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Die 15 Highlights im April umfassen neben einer Rückkehr in die Welt von Stranger Things und der mit Spannung erwarteten finalen The Boys-Staffel auch düstere Horrorkost, das nächste Revival einer Kult-Sitcom sowie die Fortsetzung einer erschreckenden Sci-Fi-Dystopie.