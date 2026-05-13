The Boys-Star Antony Starr verrät seinen Lieblings-Superheldenfilm – und der stammt von der Konkurrenz

Als Homelander spielt Antony Starr in einer der populärsten Superhelden-Serien unserer Zeit mit. Doch welchen Film des Genres schätzt er am meisten? Seine Antwort: ein Marvel-Projekt.

Antony Starr befindet sich auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Seit fünf Staffeln sorgt er in The Boys für Schlagzeilen, wenn der von ihm verkörperte Homelander mal wieder etwas Unmögliches angestellt hat. Dennoch signalisierte der Schauspieler, dass The Boys für ihn die letzte Superheldenrolle seiner Karriere sein wird.

In der 5. Staffel werden wir ihn definitiv nochmal als Homelander sehen. Ob er danach in weiteren Spin-offs nochmal auftaucht, ist fraglich. Schon jetzt steht aber fest: Antony Starr als Homelander ist eine der prägenden Superhelden-Darbietungen unserer Zeit. Doch welche Superheldenfilme haben den Schauspieler beeindruckt?

Besser als The Boys: Antony Starr ist ein großer Fan vom ersten Avengers-Film aus dem Marvel-Universum

Bei der Fan Expo in Denver, Colorado hatte sich der Cast von The Boys vor zwei Jahren bei einem Panel den unterschiedlichsten Fragen gestellt. Dabei wurde Starr nach dem Superheldenfilm gefragt, den er am liebsten hat. Wie sich herausstellt, hat es ihm The Avengers von der Konkurrenz aus dem Hause Marvel besonders angetan:

Ich liebe den ersten Avengers-Film. Der war hervorragend. Es gibt so viele große Stars in diesem Franchise, aber ich finde, dass die Art und Weise, wie sie hier über die Geschichte verteilt wurden und wie der Film gedreht und inszeniert wurde, so gut ausbalanciert war. Die Tendenz ist, dass man immer nur Robert Downey Jr. oder Mark Ruffalo zeigt. Aber hier haben sie es einfach sehr gut ausbalanciert, ich fand es ausgezeichnet.

Darüber hinaus verriet Sarr, dass er sich von seinem ursprünglichen Lieblingssuperhelden im Lauf der Zeit abgewandt hat.

Ich habe Batman immer gemocht. Aber dann wurde ich älter und dachte: 'Eigentlich ist er nur ein Kerl. Er ist nur ein Typ mit einem Butler und Geld und ein paar Apparaten, aber er ist nicht wirklich, er ist kein Superheld.'

Gleichzeitig betonte er, dass er sehr gespannt ist, was James Gunn mit Batman im frisch gegründeten DC Universe anstellt. Mit The Brave and the Bold wurde ein Film über den dunklen Ritter angekündigt, der nichts mit Robert Pattinsons Version zu tun hat.

Und wer weiß, vielleicht werden wir Antony Starr eines Tages doch noch in einem anderen Superhelden-Projekt sehen. Vorerst steht aber das Finale der 5. Staffel von The Boys auf dem Plan. Danach geht das Franchise mit dem Spin-off Vought Rising weiter.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Juli 2025 bei Moviepilot veröffentlicht.