The Boys-Star Karl Urban legt sich im Trailer zu neuem Fantasy-Action-Kracher mit den mächtigsten Kriegern der Welt an

Wer auf Fantasy-Abenteuer und Martial-Arts-Action steht, darf diesen Film auf keinen Fall verpassen. Hier ist der neue Trailer zu Mortal Kombat 2 mit The Boys-Star Karl Urban.

Fünf Jahre ist es inzwischen her, dass sich Warner Bros. an die Videospielverfilmung Mortal Kombat gewagt hat. Der Film kam mitten in der Pandemie raus, generierte aber dennoch genug Aufmerksamkeit, sodass wir uns nun über eine Fortsetzung freuen dürfen. Mortal Kombat 2 wartet sogar mit einem großen Upgrade auf.

Wer mit dem zugrunde liegenden Franchise vertraut ist, dürfte sich sicherlich schon beim ersten Teil gefragt haben, wo der legendäre Kämpfer Johnny Cage geblieben ist. In Teil 2 bekommen wir ihn endlich zu Gesicht – und das Casting könnte kaum besser sein: The Boys-Star Karl Urban verkörpert den heiß erwarteten Fan-Favoriten.

Von The Boys zu Mortal Kombat: Karl Urban als Johnny Cage im neuen Trailer zu Action-Fortsetzung

Auch der neue Trailer zu Mortal Kombat 2 wartet mit jeder Menge Johnny Cage auf und bestätigt, dass die Fortsetzung ihren Fokus hinsichtlich der Hauptrollen verlagert: Der von Lewis Tan gespielte Cole Young, mit dem die Reihe begonnen hat, ist nur noch in einer Nebenrolle zu sehen. Die Fighter werden wie im Game durchgewechselt.

Hier könnt ihr den neuen Trailer zu Mortal Kombat 2 schauen:

Mortal Kombat 2 - Trailer 2 (Deutsch) HD

Die offizielle Inhaltsangabe zum Film lautet wie folgt:

Dieses Mal treten die beliebtesten Champions – nun zusammen mit Johnny Cage selbst – in einem ultimativen, gnadenlosen und blutigen Kampf gegeneinander an, um die dunkle Herrschaft von Shao Kahn zu besiegen, die die Existenz des Earthrealm und seiner Verteidiger bedroht.

Uns erwarten dementsprechend wieder einige nervenaufreibende Kämpfe, in denen die Figuren ihre individuellen Fähigkeiten unter Beweis stellen können. Ausgehend vom Trailer zeigt uns Mortal Kombat 2 auch einige abenteuerliche Kulissen bzw. Stages, die den Erstling jetzt schon wie eine unscheinbare Sidequest wirken lassen.

Action-Erfahrung bringt Karl Urban auf alle Fälle mit. In Herr der Ringe zog er als Éomer in die Schlacht, in Star Trek erlebte er als Pille so manches Weltraumgefecht und als Dredd sorgte er in einer dystopischen Zukunft für ein erbarmungsloses Knochenbrechen, ganz zu schweigen von seiner Beteiligung bei Xena und Hercules.

Wann startet Mortal Kombat 2 im Kino?

Ursprünglich sollte der Film schon letztes Jahr an den Start gehen. Schlussendlich hat sich Warner Bros. jedoch dazu entschieden, die Action-Fortsetzung um ein paar Monate zu verschieben, sodass Mortal Kombat 2 nun am 7. Mai 2026 im Kino startet.

Zum Weiterlesen: Karl Urban startet gerade auch in einem Piratenfilm durch

Inszeniert wurde Mortal Kombat 2 von Simon McQuoid, der auch den Vorgänger auf die Leinwand brachte. Neben Urban und Tan gehören Adeline Rudolph, Jessica McNamee, Josh Lawson, Ludi Lin, Mehcad Brooks, Tati Gabrielle, Damon Herriman, Chin Han, Tadanobu Asano, Joe Taslim und Shogun-Star Hiroyuki Sanada zum Cast.