The Boys enthüllt Stranger Things-Star vor dem Finale: Bombsight wird für die Zukunft des Superhelden-Universums enorm wichtig

Die 5. Staffel des Amazon-Hits The Boys stellt in Folge 6 einen neuen Superhelden vor, der auch nach dem Serienfinale noch wichtig bleiben wird: Bombsight.

Unaufhaltsam bewegt sich The Boys auf das große Serienfinale zu. Mit Folge 6, die ihr seit dem 6. Mai bei Prime Video streamen könnt, läutet Staffel 5 endgültig das Endspiel der Amazon-Serie ein. Dabei spielt vor allem der Superheld Bombsight eine essentielle Rolle, der für den wohl schockierendsten Twist kurz vor dem Finale verantwortlich ist.

Gespielt wird der neue Superheld vom US-amerikanischen Schauspieler Mason Dye, der aus dem Netflix-Hit Stranger Things bekannt ist, in dem er als Basketballspieler Jason Carver an der Hawkins High zu sehen war. Und dieses Gesicht solltet ihr euch merken. Denn nach Staffel 5 wird Bombsight in den nächsten Jahren einer der wichtigsten Charaktere im The Boys-Universum sein.

Achtung, es folgen Spoiler zu The Boys Staffel 5:

Bombsight erklärt: Wer ist der mächtige Superheld in The Boys Staffel 5?

Bereits mehrfach wurde der legendäre Superheld in The Boys erwähnt und in der neuesten Folge bekommen wir ihn erstmals zu sehen. Bombsight gehört zur ersten Generation amerikanischer Superhelden, die in den 1940er Jahren als Maskottchen des US-Militärs sowie von Vought America berühmt wurden. Es handelt sich um einen extra für das Amazon-Serienuniversum erschaffenen Charakter, der in der Comicvorlage von Garth Ennis nicht vorkam.

Bombsight ist einer von nur insgesamt fünf Supes, die erfolgreich mit V1 unsterblich gemacht werden konnten. Zu seinen Superkräften gehören neben übermenschlicher Stärke auch eine kugelsichere Haut sowie die Fähigkeit zu fliegen. Wie Soldier Boy (Jensen Ackles) ist auch er nicht in der Lage zu altern, was vor allem sein Liebesleben negativ beeinflusste: Er konnte es nicht ertragen, seine große Liebe Golden Geisha (Naoko Mori) altern und irgendwann sterben zu sehen, weshalb er sich komplett zurückzog.

In Staffel 5 befinden sich sowohl Homelander (Antony Starr) als auch die Boys auf der Suche nach der letzten Dosis V1, die sich im Besitz von Bombsight befinden soll. Da dieser aber seit Jahren untergetaucht ist, kidnappen Butcher (Karl Urban) und Co. Golden Geisha aka Goldie aus der Vought Villages Retirement Community, um ihn aus der Reserve zu locken. Der Plan geht auf – und schließlich völlig daneben.

Anstatt den Boys überlässt Bombsight am Ende seinem Erzrivalen Soldier Boy die letzte Spritze V1, um im Gegenzug sterblich zu werden und den Rest seines Lebens mit Goldie verbringen zu können. Womit aber niemand rechnen konnte: Im Anschluss überreicht Soldier Boy die potente Compound-V-Version seinem Sohn Homelander, der daraufhin unsterblich, stärker denn je und immun gegen das Virus wird. Kurz vor dem Serienfinale scheint er plötzlich unaufhaltsam.

Auch wenn Bombsights Geschichte innerhalb von Folge 6 bereits ihren Endpunkt erreicht hat, steckt hinter dem kurzen Auftritt in Wahrheit noch viel mehr. Staffel 5 hat bereits wichtige Weichen für die nächste Serie im The Boys-Kosmos gestellt, in der Bombsight zu den Hauptcharakteren zählt.

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The Boys Staffel 5 bereitet die nächste Serie des Superhelden-Universums vor

Obwohl The Boys mit Staffel 5 beendet wird, baut Amazon die Welt der Superhelden-Serie auch in Zukunft weiter aus. 2027 erscheint bei Prime Video die Prequel-Serie The Boys: Vought Rising. Diese führt zurück in die 1950er Jahre und stellt die fünf V1-Supes Soldier Boy und Bombsight sowie auch Torpedo (Will Hochman), Private Angel (Elizabeth Posey) und Liberty aka Stormfront (Aya Cash) in den Mittelpunkt.

Da Vought Rising auf mehrere Staffeln ausgelegt ist, könnte uns Bombsight nach seinem Staffel-5-Gastauftritt noch einige weitere Jahre begleiten. Vor allem seine in The Boys enthüllte Eifersucht und 80 Jahre bestehende Rivalität mit Soldier Boy könnten dabei für einige Konflikte sorgen. Auch wissen wir aus der Hauptserie jetzt, dass Ben und Clara (Soldier Boy und Liberty) im Spin-off eine intensive Romanze beginnen.

Soldier Boy, Bombsight und Clara ist ein Überleben im Spin-off sicher. Welches Schicksal die Hauptfiguren Torpedo und Private Angel ereilt, bleibt hingegen offen. In der Gegenwart von The Boys scheinen sie längst tot zu sein. Die Liebesgeschichte zwischen Bombsight und Goldie ist in Vought Rising aufgrund des Settings in den 50ern hingegen erstmal (noch) nicht zu erwarten.

Mehr News zu The Boys:

Die erste Staffel von Vought Rising startet 2027 bei Prime Video. Einen konkreten Starttermin gibt es noch nicht, doch wir rechnen mit einem Release im Frühjahr. Das Serienfinale von The Boys ist am 20. Mai 2026 bei Amazon zu sehen.