The Boys versteckt Tarantino-Liebling vor dem Staffel 5-Finale: Habt ihr ihn erkannt?

Im Verlauf von 5 Staffeln überraschte die Amazon-Serie The Boys schon mit einigen Cameos. In der neuen Folge schlüpft ein Hollywood-Star in die Rolle eines Hais.

Amazons Superhelden-Satire The Boys hat bereits mit vielen witzigen Cameo-Auftritten überrascht. So gab es unter anderem schräge Gastauftritte von Charlize Theron, Will Ferrell und Tilda Swinton oder auch eine stargespickte Imagine-Parodie zu entdecken. Nachdem Staffel 5 zuletzt gleich mehrere Cameos in einer Folge unterbrachte, steht in Folge 7 die nächste Überraschung an. Achtung, es folgen Spoiler.

In der neuen Folge von The Boys Staffel 5, die seit dem 13. Mai 2026 bei Amazon streamt, hat sich eine echte Schauspiellegende richtig gut versteckt. Ihr kennt ihn aus etlichen Tarantino-Filmen, Star Wars und dem Marvel Cinematic Universe.

The Boys Staffel 5 überrascht mit Cameo von Samuel L. Jackson

In der 7. Folge hat The Boys Staffel 5 für The Deep (Chace Crawford) nur schlechte Nachrichten parat. Zuerst löst Homelander (Antony Starr) die Seven auf und beraubt den Loser-Superhelden seines kompletten Lebenssinns, ehe der Aquaman-Parodie auch noch untersagt wird, je wieder irgendein Gewässer zu betreten. Als Deep niedergeschlagen am Steg eines Sees sitzt, erwartet Fans ein ganz besonderer Cameo: Auftritt Samuel L. Jackson!

Viele von euch werden sich jetzt vielleicht denken: Moment, wo war denn Quentin Tarantinos Go-to-Star Samuel L. Jackson in der neuen Folge zu sehen? Um den Star-Cameo bestaunen zu können, müsst ihr allerdings etwas genauer hinschauen bzw. hinhören. Der geheime The Boys-Gaststar ist nämlich nur im englischen Originalton zu hören: Er leiht dem Hammerhai Xander seine Stimme.

"Remember March 15th, motherf***er!" klagt der aus dem Gewässer hervortretende Hammerhai seinen früheren Kumpel an. Im Auftakt der 5. Staffel war er noch Deeps treues Reittier zu sehen, mit dem er sich übers Meer bewegen konnte. Jetzt spricht Xander im Namen aller Meereskreaturen: Sie geben Deep die Schuld für die Ölpipeline-Katastrophe, die 1,4 Milliarden Fische das Leben kostete. Sollte der Verräter jemals wieder ein Gewässer betreten, wird er sofort getötet.

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Auch wenn Samuel L. Jacksons The Boys-Cameo nur von kurzer Dauer ist, liefert der Tarantino-Star damit einen witzigen Zirkelschlussmoment: Nachdem er vor 27 Jahren in Deep Blue Sea von einem Hai verspeist wurde, darf er jetzt selbst einen spielen.

Allerdings ist es fast schon etwas enttäuschend, dass sich The Boys die Chance entgehen lässt, Hammerhai Xander mindestens einmal "Motherf***ing Wind Farms " zum Besten zu geben.

The Boys Staffel 5, Folge 8: Wann läuft das Serienfinale bei Amazon?

Das große Finale von The Boys lässt nur noch wenige Tage auf sich warten. Die 8. Folge von Staffel 5 erscheint am 20. Mai 2026 bei Amazon und steht dort voraussichtlich ab 9:00 Uhr morgens zum Abruf bereit.

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In den USA bekommen Fans die letzte Episode bereits einige Stunden zuvor im Rahmen eines Kino-Events zu sehen. Wer also nicht gespoilert werden möchte, sollte sich am 20. Mai schon ab früh morgens mit großer Vorsicht im Internet bewegen.