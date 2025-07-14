Zu Beginn von The Dark Knight ist Spider-Man (!) zu sehen und es ist euch nie aufgefallen

Superhelden-Crossover sind im Kino nichts Neues, aber die Helden von Marvel und DC treffen in der Regel nicht aufeinander – bis auf wenige Ausnahmen, wie ein Detail in The Dark Knight zeigt.

Spider-Man soll in der Welt von Batman existieren? In gewisser Weise tut er das. Zumindest in der Dark Knight Trilogie von Christopher Nolan. Absicht war dieser Cameo wahrscheinlich nicht, aber immer mehr Fans scheinen den Cameo vom beliebten Netzschwinger zu bemerken. Denn in The Dark Knight taucht Tobey Maguire als Spider-Man bereits ganz zu Beginn auf.

Spider-Man-Cameo findet während des Banküberfalls in The Dark Knight statt

Zu Beginn von The Dark Knight überfällt der Joker (Heath Ledger) mit einigen Handlangern in Clownsmasken eine von der Mafia geführte Bank. Während ein ganz bestimmter Mann mit Clownsmaske darauf wartet, abgeholt zu werden, kann man für einen sehr kurzen Moment ein Filmplakat im Hintergrund erkennen. Wie einige findige Fans herausgefunden haben, handelt es sich dabei um ein Filmplakat von Spider-Man 3.

Es ist wahrscheinlich, dass es sich hierbei um einen Zufall handelt und nicht um einen kalkulierten Gag von Christopher Nolan. Immerhin wurde The Dark Knight 2008 veröffentlicht und damit 2007 gedreht. In diesem Jahr erschien Spider-Man 3 und dementsprechend hingen auch Filmplakate zu Werbezwecken überall in den USA.

Das ist allerdings nicht das erste Mal, dass es eine Referenz zwischen dem Wandkabbler und dem DC-Universum gab. Bereits in Spider-Man 2 hat Tante May (Rosemary Harris) ihren Neffen Peter darauf hingewiesen, dass er nicht Superman sei.

Erklären lassen sich diese Referenzen sehr einfach. Immerhin ist es auch im DC-Universum möglich, dass die Marvel-Helden als fiktive Figuren existieren. Wieso sollte es auch keine Spider-Man-Filme in der Welt von DC geben? Wenn sich jemand fiktive Superhelden in unserer Welt ausdenken kann, ist es schließlich auch nicht so weit hergeholt, dass jemand auf die gleiche Idee in einer Welt mit existierenden Superhelden kommt.

Christopher Nolans nächster Film, Die Odyssee mit Matt Damon und Anne Hathaway, startet am 16. Juli in den deutschen Kinos.

