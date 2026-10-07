"Die Serie ist ein absoluter Geheimtipp": Richtig starkes Thriller-Universum, das kaum jemand schaut, geht heute bei Disney+ weiter

Über sechs Staffeln hinweg hat die Thriller-Serie Snowfall zahlreiche Fans begeistert. In Deutschland ist sie aber weitgehend unter dem Radar geflogen. Jetzt geht das Universum mit einer neuen Serie weiter.

Mit einer starken Wertung von 8,3 von 10 Punkten gehört Snowfall bei der Moviepilot-Community zu den besten Thriller-Serien der letzten zehn Jahre. Bei Rotten Tomatoes kommt der Titel aus dem Hause FX auf einen nicht weniger starken Kritiken-Score von 92 Prozent und einem Publikums-Schnitt von 93 Prozent.

Drei Jahre nach dem Ende der Hauptserie geht das Snowfall-Universum ab heute offiziell weiter. Denn die neue Spin-off-Serie The Drop: A Snowfall Saga startet bei Disney+.

Thriller-Geheimtipp geht mit neuer Serie weiter: Darum geht's in The Drop: A Snowfall Saga

Snowfall war im Los Angeles der 1980er Jahre angesiedelt, wo der Drogenhandel vor allem mit Crack boomte. Inmitten dieser Welt befanden sich der Dealer Franklin Saint, der Wrestler Gustavo Zapata und der Gangster Logan Miller, die über sechs Staffeln hinweg in allerlei kriminelle Machenschaften reingezogen wurden und auf und abseits der Straße ums Überleben kämpften.

The Drop: A Snowfall Saga führt nun einmal mehr ins Drogenmilieu von Los Angeles, diesmal jedoch in die 1990er Jahre. Vier Jahre nach den Ereignissen aus Snowfall versucht die genesende Crack-Abhängige Wanda Bell den West Coast Rap mit ihrem Ehemann Leon Simmons in den Mainstream zu bringen. Sie setzt ihre Hoffnung auf ihren jüngeren Cousin Lamar Kinsey und den lokalen Rapper Artillery, während die Bandenkriege im südlichen Los Angeles zu eskalieren drohen.

In der neuen Serie ist Gail Bean (Harlem) als Wanda Bell zu sehen. Isaiah John (Snowfall) übernimmt die Rolle von Leon Simmons, Asante Blackk (When They See Us) mimt Lamar Kinsey, Peyton 'Alex' Smith (Detroit) verkörpert Lamars älteren Bruder James und Simmie Sims III (Rap Sh!t) spielt Artillery. Malcolm Spellman (Empire) fungiert bei The Drop: A Snowfall Saga als Schöpfer, Drehbuchautor und ausführender Produzent.

Snowfall wird von der Moviepilot-Communtiy als großer Geheimtipp gefeiert

Wenn das Spin-off nur ansatzweise an die Hauptserie herankommt, dürft ihr euch auch hier auf eine absolute Thriller-Perle freuen. In der Moviepilot-Community hat Snowfall in ihrer Laufzeit von 2017 bis 2023 zahlreiche Fans gefunden. So schreibt etwa DexBateman in einem Kommentar:

Die Serie ist ein absoluter Geheimtipp. [...] Ein Kommentar hat bereits Parallelen zu Breaking Bad gezogen und ich schließ mich da an, umso interessanter ist es, dass es damals so ähnlich war und man hier reale politische Ereignisse sieht. Charaktere sind sehr vielseitig und die Entwicklung unglaublich interessant mit anzusehen, schauspielerisch auch oberstes Regal.

AnzudemQ stimmt in die Lobgesänge mit ein:

Ich hätte meinen Lebtag nicht gedacht, dass ich je wieder eine Serie vor die Glubschaugen kriege, die in meinen Top5 reinspazieren könnte. Top4 eigentlich. Ein moderner Instant Classic.

Kill_Format kommt aus dem Schwärmen ebenfalls nicht heraus:

Klasse Serie mit wahrem, politischem Hintergrund. Alle Schauspieler/innen, bis in die kleinste Nebenrolle, sind spitze, doch insbesondere die drei Charaktere Mit Damson Idris, Carter Hudson und Sergio Peris-Menchata sind umwerfend.

Glaubt man den ersten Bewertungen bei Rotten Tomatoes für The Drop: A Snowfall Saga, steht das Spin-off dem Original in nichts nach – im Gegenteil: Aktuell hält die neue Serie dort einen perfekten Kritiken-Score von 100 Prozent!

Ihr könnt euch seit dem heutigen 7. Oktober 2026 selbst von der neuen Thriller-Serie überzeugen. Folge 1 der 1. Staffel steht nun bei Disney+ im Streaming-Programm bereit. Die restlichen sieben Episoden der Staffel erscheinen immer mittwochs im Wochentakt bei dem Streamer. Darüber hinaus findet ihr natürlich alle sechs Staffeln von Snowfall weiterhin bei Disney+ im Abo.