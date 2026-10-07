Erster Teaser enthüllt: Der Exorzist-Film mit Scarlett Johansson ist ein Serienkiller-Thriller und mixt Sieben mit Das Schweigen der Lämmer

Seit einiger Zeit wissen wir, dass Scarlett Johansson in einem neuen Film aus dem Exorzist-Universum die Hauptrolle spielt. Jetzt gibt es endlich konkrete Details zu der vielversprechenden Horror-Neuerfindung.

Eigentlich war alles ganz anders geplant. Als sich Universal mit Peacock für 400 Millionen US-Dollar die Rechte am Exorzist-Franchise sicherte, sollte der 2023 erschienene Der Exorzist: Bekenntnis den Auftakt einer neuen Trilogie bilden. Nach miserablen Kritiken wurde das kreative Konzept jedoch komplett überdacht.

Statt Teil 2 und 3 bekommen wir nun einen weiteren Neustart der Reihe: The Exorcist: Martyrs wurde von niemand Geringerem als Horror-Mastermind Mike Flanagan (Spuk in Hill House) inszeniert, der zuletzt vor allem mit Stephen King-Verfilmungen beschäftigt war. Besonders toll: Scarlett Johansson spielt die Hauptrolle.

The Exorcist: Martyrs wird ein übernatürlicher Serienkiller-Thriller mit Scarlett Johansson

Es passiert nicht oft, dass sich ein Hollywood-Star von Johanssons Rang und Namen in ein Horror-Franchise verirrt, das seine besten Tage längst hinter sich hat. Flanagan verfolgt jedoch eine spannende Idee: Gegenüber Esquire umschreibt er The Exorcist: Martyrs als eine Mischung aus Sieben und Das Schweigen der Lämmer.

Der erste Teaser zu The Exorcist: Martyrs:

Damit hat sich Flanagan zwei der ikonischsten Serienkiller-Thriller überhaupt zum Vorbild genommen. Schon Der Exorzist III bewegte sich 1990 in dem Genre, ehe übernatürliche Elemente und eine dämonische Gefahr Einzug in die Geschichte hielten. Nun ist Flanagan mit seiner Interpretation des Stoffs am Zug.

Als Protagonistin hat er sich eine Ermittlerin des New York Police Departments ausgesucht: Scarlett Johansson spielt Detective Julie Miller, ihres Zeichens Mutter eines 12-jährigen Jungen. Gleich zu Beginn des Films bekommt sie es mit einem Serienkiller namens Father Sunday zu tun, dessen Morde von Märtyrern inspiriert sind.

Es dauert nicht lange, bis rätselhafte Ereignisse die Ermittlungen unterbrechen und Miller ihren Glauben auf den Prüfstand stellen muss. Plötzlich befindet sich ihr Sohn im Visier finsterer Mächte, die sie sich mit ihrem Weltverständnis nicht erklären kann. Daraufhin verwandelt sich der Serienkiller-Thriller in einen Horror-Schocker.

Die ersten Bilder zu The Exorcist: Martyrs:

Jacobi Jupe (Hamnet) spielt Millers Sohn, Diane Lane (Unfaithful) ihre Mutter. Sasha Calle (The Flash) wurde als NYPD-Kollegin gecastet, während John Leguizamo (Die Odyssee) zum Serienkiller mutiert. Für die Teufelsaustreibungen sind Chiwetel Ejiofor (12 Years a Slave) und Laurence Fishburne (Matrix) als Priester verantwortlich.

Darüber hinaus gehören einige Flanagan-Regulars zum Cast des Films, angefangen bei Rahul Kohli, Hamish Linklater und Kate Siegel. Dazu gesellen sich Gil Bellows, Carl Lumbly, Robert Longstreet, Matt Biedel, Samantha Sloyan, John Gallagher Jr., Benjamin Pajak und Carla Gugino. Im Grunde also ein großes Klassentreffen.

Wann startet The Exorcist: Martyrs im Kino?

Obwohl The Exorcist: Martyrs der perfekte Horror-Blockbuster für den Oktober wäre, müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, bis der Film ins Kino kommt. Ab dem 11. März 2027 können wir Scarlett Johansson auf der großen Leinwand als Ermittlerin begleiten, die sich zuerst mit Serienkillern und dann mit Dämonen anlegt.

Und wenn ihr so lange nicht warten könnt: Schon ab heute könnt ihr Flanagans Carrie-Neuverfilmung im Streaming-Abo bei Amazon Prime schauen.