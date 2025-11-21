Teil 1 war der meistgesehene Film des Streaming-Diensts: Jetzt schießt auch die Fortsetzung in 100 (!) Ländern auf Platz 1

Vorletztes Jahr hat sich eine Actionkomödie mit Mark Wahlberg zum bis dato erfolgreichsten Apple TV+-Film entwickelt. Ab sofort könnt ihr die Fortsetzung streamen, die in 100 Ländern auf dem Podest des Streamers steht.

Vor knapp zwei Jahren wurde die Actionkomödie The Family Plan mit Stars wie Mark Wahlberg (Boogie Nights) und Michelle Monaghan (Kiss Kiss Bang Bang) bei Apple TV+ veröffentlicht. Damals entwickelte sich die Story um einen Ex-Profikiller, der seine Familie vor seiner dunklen Vergangenheit beschützen muss, rund um die Weihnachtszeit zum Mega-Hit bei dem Streaming-Dienst.

Wenig überraschend wurde im darauffolgenden Jahr ein Sequel zu The Family Plan angekündigt, das nun frisch erschienen ist. Seit dem 21. November 2025 steht The Family Plan 2 im Streaming-Abo von Apple TV+ zur Verfügung. Laut Flixpatrol ist der Film in exakt 100 Ländern auf Platz 1 (Stand 24.11.2025) des Streaming-Diensts und erfreut sich dort größter Beliebtheit, wie schon Teil 1.

Neu bei Apple TV+: Darum geht es in The Family Plan 2

Das Sequel wurde erneut von Regisseur Simon Cellan Jones (Arthur der Große) inszeniert. Nach dem Vegas-Trip im Vorgänger geht es für die Familie in Teil 2 nach Europa. Dan (Wahlberg) will die Weihnachtszeit mit seiner Frau Jessica (Monaghan) und den drei Kindern in London verbringen, wo er erneut von seiner Vergangenheit eingeholt wird. Als er einen neuen Gegenspieler ausmacht, den er ausschalten will, bekommt er diesmal Unterstützung von seiner gesamten Familie.

Schaut hier noch einen Trailer zu The Family Plan 2:

The Family Plan 2 - Trailer (English) HD

The Family Plan brach damals einen Mega-Rekord

Laut Deadline entwickelte sich der erste Teil nach seinem Release im Dezember 2023 zur bis dato meistgestreamten Eigenproduktion von Apple TV+. Dieser Rekord wurde letztes Jahr von dem George Clooney- und Brad Pitt-Vehikel Wolfs übertroffen. Bleibt abzuwarten, ob sich The Family Plan 2 für den Streaming-Dienst jetzt wieder zu einer ähnlichen Sensation entwickelt. Mit Platz 1 in 100 Ländern ist das Sequel auf dem richtigen Kurs.

