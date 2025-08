The Fantastic Four verliert gegen Superman an Kinokassen – aber gegen einen Blockbuster haben weder Marvel noch DC eine Chance

Letzte Woche war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen. An seinem zweiten Wochenende bricht The Fantastic Four: First Steps jedoch ein ganzes Stück gegenüber Superman ein.

Minimal über den Erwartungen startete The Fantastic Four: First Steps letzte Woche mit einem weltweiten Einspielergebnis von 218 Millionen US-Dollar – ein Wert, der fast gleichauf mit dem groß angelegten Neustart des DC-Universums war: Superman. Nun kristallisiert sich ein Gewinner des Kopf-an-Kopf-Rennens heraus.

The Fantastic Four muss sich hinter Superman anstellen

Mit einem Blick auf das zweite Wochenende hat Superman die Marvel-Konkurrenz eindeutig abgehängt. Wie der Hollywood Reporter berichtet, konnte First Steps in den USA lediglich 40 Millionen US-Dollar einspielen, was einem Rückgang von 66 Prozent zur Vorwoche entspricht. Superman musste dagegen nur 53 Prozent einstecken.

Dieser Wert ist entscheidend, um herauszufinden, ob ein Film einen langen Atem an den Kinokassen hat und sich über mehrere Wochen stabil halten kann. Im Fall von First Steps sieht es so aus, als wäre die Begeisterung seitens des Publikums bereits mehr abgeflacht, als man nach den positiven Reaktionen zum Start hätte denken können.

Der neue Fantastic Four-Film erhielt überwiegend lobende Kritiken und lebte anfangs von einer vergleichbar euphorischen Mundpropaganda. Offenbar konnte sich diese aber nur bedingt über die Kernzielgruppe hinaus ausweiten. Um seine Position auf Platz 1 der Kinocharts zu verteidigen, haben die 40 Millionen US-Dollar dennoch gereicht.

Mit einem Blick auf die Performance von Marvels Phase 5 findet sich First Steps mit seinen 66 Prozent Rückgang am zweiten Wochenende im Mittelfeld. Gerade bei diesem Film war jedoch zu hoffen, dass er sich mehr im Fahrwasser von einem Fanliebling wie Guardians of the Galaxy Vol. 3 oder Deadpool & Wolverine bewegt.

So sahen die zweiten Wochenenden der Phase 5-Filme aus:

Thunderbolts*: 56,4 Prozent Rückgang

56,4 Prozent Rückgang Captain America: Brave New World: 68,3 Prozent Rückgang

68,3 Prozent Rückgang Deadpool & Wolverine: 54,2 Prozent Rückgang

54,2 Prozent Rückgang The Marvels: 78,1 Prozent Rückgang

78,1 Prozent Rückgang Guardians of the Galaxy Vol. 3: 47,6 Prozent Rückgang

47,6 Prozent Rückgang Ant-Man and the Wasp: Quantumania: 69,9 Prozent Rückgang

Weltweit hat es The Fantastic Four: First Steps bis dato auf ein Einspielergebnis von 367 Millionen US-Dollar gebracht. Damit steht The Fantastic Four kurz davor, den vorherigen Marvel-Film Thunderbolts* (382 Millionen US-Dollar) zu überholen. Auch Captain America: Brave New World (415 Millionen US-Dollar) ist nicht mehr weit.

Weder Marvel noch DC können mit Jurassic World mithalten

Die Star-Power von Pedro Pascal und die Popularität der Marke Fantastic Four scheinen Marvel seinen erfolgreichsten Film des Jahres zu bescheren. Dennoch zeichnet sich zusammen mit Superman ein eindeutiges Bild ab: Die Zeiten, in denen Superhelden-Filme Selbstläufer an den Kinokassen waren, sind längst vorbei.

Keiner der beiden Filme wird es auch nur ansatzweise in die Nähe der Milliarden-Marke schaffen, die – zumindest für Marvel – zwischenzeitlich der Standard war. Selbst die 766 Millionen US-Dollar, die Jurassic World: Die Wiedergeburt in den vergangenen Wochen einspielen konnte, sind an diesem Punkt unerreichbar.

Alle drei Filme könnt ihr aktuell in Deutschland im Kino schauen.