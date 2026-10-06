Sofort bei Netflix auf Platz 1: Der neueste Teil einer berüchtigten Thriller-Reihe mit 5 Kapiteln

In den Netflix-Charts hat sich ein knallharter Horror-Thriller an die Spitze gesetzt, der frisch ins Streaming-Abo eingezogen ist. Er gehört zu einer erfolgreichen Reihe.

Pünktlich zum Start des Horrormonats Oktober hat sich ein Film an die Spitze der Charts gesetzt, der vor Grausamkeit und Grusel nicht zurückschreckt. Die Rede ist von dem fünften Teil der The Purge-Reihe, der mit The Forever Purge 2021 in die Kinos kam. Der Horror-Thriller ist nach längerer Abwesenheit wieder ins Abo des Streamers eingezogen und konnte direkt an weiteren namhaften Titeln vorbeiziehen.

The Forever Purge auf Platz 1 bei Netflix: Dystopische Gewalt-Eskalation geht in Runde Fünf

Die The Purge-Reihe spielt in einer nahen Zukunft, in der die US-Regierung zur Bekämpfung der allgegenwärtigen Kriminalität eine neue Strategie auffährt. Sie schlägt den Verbrecher:innen vor, einmal im Jahr für ein Zeitfenster von zwölf Stunden völlige Immunität zu genießen und jede Form von kriminellen Machenschaften zu dulden, um die Rate während des restlichen Jahres niedrig zu halten. Natürlich laufen die Dinge schnell aus dem Ruder.

In The Forever Purge steht nun die erste Purge-Nacht seit acht Jahren an. Das Ehepaar Juan (Josh Lucas) und Adela (Ana de la Reguera), das vor zehn Monaten vor dem mexikanischen Kartell über die Grenze geflohen ist, bekommt es dabei mit einer neuen Sekte zu tun, die die jährliche Säuberung nicht mehr nur auf ein paar Stunden begrenzen will. Ein brutaler Wettlauf gegen die Zeit beginnt.

Das ist die aktuelle Film-Top 10 bei Netflix (Stand: 6. Oktober 2026):

Die The Purge-Reihe soll mit Teil 6 weitergehen

Der erste The Purge-Film ist 2013 in den Kinos erschienen, 2021 folgte mit The Forever Purge der fünfte Film der Reihe. Insgesamt hat das Horror-Thriller-Franchise bis dato über 500 Millionen US-Dollar einspielen können. Auch der fünfte Teil wurde in den Kinos zum Erfolg und konnte gegen ein Budget von rund 18 Millionen laut Box Office Mojo fast 77 Millionen wieder einspielen.

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Ein sechster The Purge-Film ist aktuell in Planung. Dabei soll James DeMonaco auf den Regiestuhl zurückkehren, der bei den ersten drei Filmen für Regie und Drehbuch verantwortlich zeichnete. Letztes Jahr erreichte uns die Nachricht, dass DeMonaco das Drehbuch zum neuen Horror-Wahnsinn abgeschlossen habe. Seitdem ist es jedoch ruhig um die Fortsetzung geworden. Wann The Purge 6 tatsächlich ins Kino kommt, bleibt vorerst weiter abzuwarten.