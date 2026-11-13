6-teilige Thrillerserie von Bestsellerautorin neu im Stream: Die Hauptrolle spielt Hollywood-Star Rose Byrne

Zwei Schwestern, eine verschlafene Kleinstadt und ein Verbrechen, das eine düstere Vergangenheit zum Vorschein bringt – HBO Max streamt mit The Good Daughter neues Futter für Thriller-Fans.

Perfekt zum Wochenende startet auf HBO Max eine neue sechsteilige Thrillerserie, die uns tief in die düsteren Abgründe der entlegenen Kleinstadt Oakville führt. The Good Daughter basiert auf der gleichnamigen Bestseller-Vorlage von Karin Slaughter und erzählt in sechs Episoden die Geschichte der Schwestern Charlotte und Samantha Quinn (Meghann Fahy und Rose Byrne).

Neue Thrillerserie auf HBO Max: Darum geht es in The Good Daughter

Zwanzig Jahre nachdem die Schwestern Charlotte und Samantha Opfer einer grausamen Attacke wurden, kehrt Samantha auf Bitten ihres Vaters Rusty (Brendan Gleeson) zurück in ihre Heimat Oakville. Hier soll sie ihrer Schwester beistehen, die Zeugin einer Schießerei an ihrer ehemaligen Highschool wurde – doch die Schwestern haben sich über die Jahre entfremdet und teilen nur noch ein zerrüttetes Verhältnis.

Seht hier den Trailer zu The Good Daughter:

Wie ihr Vater sind auch Charlie und Sam Anwältinnen geworden – allerdings in unterschiedlichen Bereichen. Während die beiden versuchen, die tatsächlichen Umstände des Verbrechens an der High School aufzudecken, stoßen sie in der Gemeinschaft ihrer Heimatstadt auf düstere Geheimnisse und werden von Neuem mit dem Schrecken ihrer eigenen Vergangenheit konfrontiert.

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Daher kennt ihr die Stars aus der Thriller-Serie The Good Daughter

Die Hauptrolle der Serie übernimmt Hollywood-Star Rose Byrne, die neben ihren bekannten Rollen in Marie Antoinette oder 28 Weeks Later auf HBO Max auch im Thriller If I Had Legs I'd Kick You zu sehen ist, den nicht jeder bis zum Ende durchhält. Meghann Fahy an ihrer Seite dürften die meisten aus der Serie The White Lotus kennen, sie bewies ihr Thriller-Talent aber auch schon in der Netflix-Miniserie Sirens. Brendan Gleeson, der zuletzt den Bösewicht in Spider-Noir gab, macht das hochkarätige Trio perfekt.

Mit sechs Folgen und einer Länge von jeweils 45-60 Minuten liefert die Serie perfektes Binge-Material fürs Wochenende. Die Buchvorlage kletterte nach der Veröffentlichung direkt auf Platz 1 der britischen Bestseller-Charts und erzählt eine abgeschlossene Geschichte, die unabhängig von Slaughters mehrteiligen Reihen existiert.

The Good Daughter streamt seit dem 12. November 2026 bei HBO Max.