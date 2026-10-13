Packende Thrillerserie steht schon seit Tagen in den Netflix-Charts: Staffel 3 wurde gerade erst bestätigt

Diese Thrillerserie hat sich seit Tagen einen festen Platz in den Netflix-Charts gesichert. In den USA ist sie längst ein großer Hit und Staffel 3 ist unterwegs.

In den USA wurde diese Serie 2025 zum Thriller-Phänomen, bei uns flog sie jedoch lange unterm Radar. Das liegt mitunter daran, dass sie hierzulande nicht bei Netflix zu sehen war, sondern zunächst bei MagentaTV ihre Streaming-Premiere feierte. Doch seit dem 2. Oktober ist die 1. Staffel von The Hunting Wives auch dem hiesigen Netflix-Publikum zugänglich – und hat wenig überraschend direkt die Charts erobert.

The Hunting Wives in den Netflix-Charts: Thriller-Hit um Mord, Verführung und Obession

The Hunting Wives basiert auf dem gleichnamigen Roman von May Cobb. Die junge Sophie O'Neil (Brittany Snow) zieht darin mit ihrer Familie in den tiefsten Osten von Texas in die Kleinstadt Maple Brook und lässt ihr freigeistiges Leben an der Ostküste hinter sich. Dort wird ihres schließlich komplett auf den Kopf gestellt.

Denn nicht nur muss sie sich mit den konservativen Sichtweisen der Kleinstädter:innen zurechtfinden, auch wird sie von der hoch angesehenen Margo Banks (Malin Akerman) in ihren mysteriösen Zirkel von reichen Hausfrauen aufgenommen. Von Margo geht eine besondere Faszination aus, der sich Sophie nicht entziehen kann und schon bald beginnt ein gefährliches Spiel aus Verführung, Obsession und Mord.

Die ursprünglich von Starz entwickelte Serie wurde nach der Trennung von Lionsgate und dem Streamer an Lionsgate Television übertragen und in den USA schließlich durch Netflix lizenziert. Dort entwickelte sich The Hunting Wives 2025 zum absoluten Streaming-Hit, den wir jetzt auch in Deutschland nacherleben können.

Seit zehn Tagen ist die Thrillerserie in den hiesigen Netflix-Charts vertreten und konnte zwischenzeitlich laut Flixpatrol bis auf den 2. Platz des Rankings klettern. Aktuell steht sie dort noch immer auf Platz 6 neben folgenden Titeln (Stand: 13. Oktober 2026):

Staffel 2 und 3 (!) von The Hunting Wives sind schon bestätigt

Wer bei Netflix auf den Geschmack gekommen ist, darf sich schon längst über Nachschub freuen. Die 2. Staffel von The Hunting Wives ist bereits komplett fertig und startet schon in wenigen Wochen im Streaming-Abo – allerdings nicht bei Netflix. Wie Staffel 1 wird auch die Fortsetzung zunächst bei Magenta TV ins Programm einziehen und das bereits am 27. November 2026. Bis die neuen Folgen auch hierzulande bei Netflix landen, dürften dagegen noch einige Monate ins Land ziehen.

Darüber hinaus wurde gerade erst die 3. Staffel für die Thrillerserie von Netflix bestätigt . Es warten also noch viele weitere Intrigen und mörderische Geheimnisse aus Maple Brook auf euch. Und mit welchen Serien ihre euch bis dahin die Wartezeit vertreiben könnt, erfahrt ihr in unserem Podcast:

Podcast: Die 15 besten Serien im Oktober bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Oktober, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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Passend zur Halloween-Zeit erwarten uns im Oktober Stephen King-Horror bei Amazon, monströse Mystery bei Netflix und die Vorgeschichte eines Kult-Slashers. Unter den 15 Highlights finden sich zudem wahnwitzige Sci-Fi von Marvel, ein Wiedersehen mit Serienkiller Dexter sowie die Neuverfilmung von Die Schatzinsel.

