Nach 23 Jahren kommt ein neuer The Italian Job-Film

The Italian Job ist einer der Heist-Filme schlechthin. Nach einer sehr langen Pause soll das Franchise mit einem neuen Abenteuer zurückkehren – und es gibt sogar schon einen Regie-Kandidaten.

Damit hatte vermutlich niemand gerechnet, aber wie es aussieht, befindet sich ein Nachfolger zu The Italian Job – Jagd auf Millionen in Arbeit. Der Crime-Thriller aus dem Jahr 2003 wartet mit einem der ikonischsten Heists der Filmgeschichte auf und hat maßgeblich zum Vermächtnis des Mini Cooper auf der Leinwand beigetragen.

Wie Deadline von seinen Quellen erfahren hat, arbeitet Paramount an einem "follow-up" zu dem modernen Blockbuster-Klassiker. Ob es sich um ein Reboot, ein Remake oder Legacyquel handelt, wird in dem Bericht nicht spezifiziert. Als Regisseur hat die Produktion den Action- und Comedy-versierten Paul Feig ins Auge gefasst.

Paul Feig soll neuen The Italian Job-Film drehen

Feig hat zuletzt mit der Bestsellerverfilmung The Housemaid einen der größten Erfolge seiner Karriere gelandet. Darüber hinaus ist er für Komödien wie Taffe Mädels und Spy bekannt. Mit Brautalarm startete er zu Beginn der 2010er Jahre nach diversen Serien-Hits im Kino durch und stellte dort auch eine neue Ghostbusters-Generation vor.

Bei dem 2003 erschienenen The Italian Job handelte es sich um eine Neuverfilmung des Heist-Klassikers Charlie staubt Millionen ab aus dem Jahr 1969, in dem Michael Caine als Charlie Croker zu sehen war. Danach übernahm Mark Wahlberg den Part. Ob Wahlberg oder einer seiner Co-Stars im neuen Film dabei ist, ist derzeit unklar.

Neben Wahlberg waren damals Charlize Theron, Edward Norton, Jason Statham, Seth Green, Mos Def sowie der 2024 verstorbene Donald Sutherland in das sorgfältig geplante Verbrechen involviert. Bei einem Budget von 60 Millionen US-Dollar konnte der Film 176 Millionen US-Dollar einspielen – und avancierte zu einem stabilen Heimkinotitel.

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Wann startet der neue The Italian Job-Film im Kino?

Ein konkreter Kinostart steht noch nicht fest. Ausgehend von der Deadline-Meldung befindet sich das Projekt noch in einer sehr frühen Phase. Feig hat auch noch keinen Vertrag unterschrieben. Wir stehen also noch ganz am Anfang und sollten nicht damit rechnen, dass The Italian Job vor 2028 auf die Leinwand zurückkehrt.