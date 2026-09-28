The Last of Us besetzt weitere Game-Originalstars für Staffel 3 – aber nicht in ihren damaligen Hauptrollen

Die Videospielverfilmung The Last of Us wächst in Staffel 3 um drei weitere Cast-Mitglieder an. Erfahrt hier, welche Stars aus der Game-Vorlage neben einem renommierten Emmy-Gewinner an Bord kamen.

Die HBO-Serie The Last of Us hat gerade das seltsamste Casting-Update bekommen. Zum einen schließt sich Emmy-Preisträger John Goodman der 3. Staffel an, mit der die zweite Hälfte der Videospielvorlage The Last of Us Part II umgesetzt wird. Man kennt ihn unter anderem aus dem Sitcom-Klassiker Roseanne oder Coen-Brüder-Filmen wie The Big Lebowski. Ein Zugewinn, der für sich schon eine Schlagzeile Wert wäre.

Laut Deadline schließen sich aber noch zwei weitere Stars der kommenden Staffel an, die bereits zentrale Hauptfiguren in der Game-Vorlage gespielt beziehungsweise gesprochen haben. Nur leider sind ihre damaligen Rollen längst an andere Schauspielerinnen vergeben worden.

The Last of Us holt Ian Alexander & Laura Bailey in anderen Rollen ins Boot

In The Last of Us Part II spielte Ian Alexander (The OA, Star Trek: Discovery) den trans Jungen Lev, der zum engen Verbündeten von Abby wird, die ursprünglich von Laura Bailey (One Tree Hill) gesprochen und mittels Motion-Capturing dargestellt wurde. Nun sind Fans der Serie natürlich längst mit Kaitlyn Dever in der Rolle von Ellies (Bella Ramsey) Erzfeindin Abby vertraut, und auch die Rolle des Lev ging mit Kyriana Kratter (Star Wars: Skeleton Crew) längst an eine jüngere Person, die übrigens nicht selbst trans ist.

Goodman und Alexander werden in den kommenden The Last of Us-Folgen ein Duo namens Joey und Paco spielen, das sich Heroes of the Highway nennt, während Bailey zur Seraphiten-Anführerin Elizabeth wird. Dabei handelt es sich in allen drei Fällen um Rollen, die eigens für die HBO-Serie geschaffen wurden und nicht im Spiel vorkommen.

Für Laura Bailey ist es übrigens schon die zweite Rolle. Im ersten Staffelfinale der Serie von Showrunner Craig Mazin spielte sie bereits eine namenlose Krankenschwester – sozusagen als Easter Egg für die Fans des Originals.

Wann startet The Last of Us Staffel 3?

Wie HBO-Chef Casey Bloys diesen Monat gegenüber Deadline bestätigte, gibt es noch kein konkretes Startdatum für die 3. Staffel von The Last of Us, es soll aber irgendwann im Laufe des Jahres 2027 so weit sein. Darüber hinaus gab er zu verstehen, dass es sich dabei wohl tatsächlich um die Finalstaffel handeln wird, wie längst vermutet wurde – schließlich gibt es danach auch keine Videospielvorlage mehr zu adaptieren.

Die ersten beiden Staffeln von The Last of Us könnt ihr derzeit schon bei Sky/WOW und HBO Max im Abo streamen.