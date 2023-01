The Last of Us-Besetzung: Die wichtigsten Figuren aus Horror-Serie und Spiel im direkten Vergleich mit Bildern

Das apokalyptische Horrordrama The Last of Us verfilmt den gefeierten Videospiel-Hit. Hier findet ihr wichtige Figuren der Serien-Besetzung im Vergleich mit ihren Game-Vorbildern gegenüber gestellt.

Mit The Last of Us soll der Fluch der schlechten Videospiel-Adaptionen gebrochen werden. Die HBO-Serie schickt Bella Ramsey und Pedro Pascal quer durch eine Zombie-Apokalypse voller spannender Charaktere, die Millionen von Fans bereits im gleichnamigen Playstation-Hit * begeistern konnten.

Ihr schaut The Last of Us voller Begeisterung und möchtet wissen, wie die Figuren rund um Joel und Ellie in der Videospiel-Vorlage aussahen? Oder ihr kennt euch schon bestens in der Welt der furchteinflößenden Cordyzeps-Zombies aus und möchtet die Live-Action-Besetzungen mit ihren Gaming-Vorbildern vergleichen? Dann seid ihr hier genau richtig.

The Last of Us-Vergleich: Joel in Serie und Spiel

Seit bereits 20 Jahren lebt Joel Miller in der Apokalypse, die ihn nahezu alles gekostet hat. Ein schwerer Verlust und der brutale Überlebenskampf härteten und stumpften ihn ab. Bald schon weckt die Jugendliche Ellie jedoch längst vergrabene Vatergefühle und Empathie in ihm.

Warner / Naughty Dog Joel in Serie und Spiel

Darsteller in der Serie: Pedro Pascal

Darsteller im Spiel: Troy Baker

The Last of Us-Auftritte: Folge 1 bis 9

The Last of Us-Vergleich: Ellie in Serie und Spiel

Im Jahr 2023 soll die 14-jährige und in der Apokalypse aufgewachsene Teenagerin Ellie im Auftrag der Fireflies von Joel zu einem Unterschlupf eskortiert werden, wo ihre einzigartige Immunität gegen den Cordyzeps-Pilz untersucht werden soll. Ellie ist ein neugieriges und aufgewecktes Kind mit Vorliebe für Comics und Wortspiel-Witze.

Warner / Naughty Dog Ellie in Serie und Spiel

Darsteller:in in der Serie: Bella Ramsey

Darstellerin im Spiel: Ashley Johnson

The Last of Us-Auftritte: Folge 1 bis 9

The Last of Us-Vergleich: Tess in Serie und Spiel

Tess ist eine Überlebende aus der Quarantänezone Boston, die mit Joel zusammenlebt. Wie ihr Partner verdient auch sie ihr Geld als hartgesottene Schmugglerin, die sich viele Feinde gemacht hat.

Warner / Naughty Dog Tess in Serie und Spiel

Darstellerin in der Serie: Anna Torv

Darstellerin im Spiel: Annie Wersching

The Last of Us-Auftritte: Folge 1



The Last of Us-Vergleich: Marlene in Serie und Spiel

Marlene ist die Anführerin der Fireflies in Boston, einer Rebellengruppe, die sich gegen die Militärherrschaft von FEDRA auflehnt. In Ellie glaubt Marlene einen Schlüssel zur Rettung der Menschheit gefunden zu haben. Sie verbindet jedoch mehr mit der immunen Teenagerin, als es zunächst den Anschein hat. Marlene ist die einzige The Last of Us-Figur, die in Serie und Game von der gleichen Person gespielt wird.

Warner / Naughty Dog Marlene in Serie und Spiel

Darstellerin in der Serie: Merle Dandridge

Darstellerin im Spiel: Merle Dandrige

The Last of Us-Auftritte: Folge 1



The Last of Us-Vergleich: Tommy in Serie und Spiel

Joel und sein Bruder Tommy erleben gemeinsam die Schrecken des Beginns der Apokalypse. In der 20 Jahre später angesiedelten Gegenwart stehen die Brüder auf unterschiedlichen Seiten. Tommy schloss sich den Fireflies an und verließ die Quarantänezone von Boston.

Warner / Naughty Dog Tommy in Serie und Spiel

Darsteller in der Serie: Gabriel Luna

Darsteller im Spiel: Jeffrey Pierce

The Last of Us-Auftritte: Folge 1



The Last of Us-Vergleich: Sarah Miller in Serie und Spiel

Im Jahr 2003 lebt die Teenagerin Sarah mit ihrem alleinerziehenden Vater im texanischen Austin. Durch ihre Augen erleben wir den Ausbruch des mutierten Cordyzeps-Pilzes und den Beginn der Apokalypse.

Warner / Naughty Dog Sarah in Serie und Spiel

Darstellerin in der Serie: Nico Parker

Darstellerin im Spiel: Hana Hayes

The Last of Us-Auftritte: Folge 1



Die erste Staffel von The Last of Us umfasst insgesamt neun Episoden, die vom 17. Januar bis zum 13. März wöchentlich bei Sky und WOW veröffentlicht werden. Darin werden noch einige weitere aus dem Spiel bekannte Figuren zu sehen sein. Den Artikel werden nach ihren jeweiligen Live-Action-Auftritten ergänzen.

