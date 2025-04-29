The Last of Us Staffel 3: Alle Infos zu Start, Besetzung, Story, Trailer & mehr

Mit der 3. Staffel von The Last of Us wird das zweite Horror-Videospiel der Reihe weiteradaptiert. Alle Infos dazu findet ihr bis zum Start der Season hier.

Sowohl die 1. als auch 2. Staffel von The Last of Us zählen zu den absoluten Serien-Highlights des jeweiligen Jahres und mach(t)en popkulturell mächtig von sich reden. Das wird auch in Staffel 3 nicht anders sein, wenn die Videospieladaption von The Last of Us Part II ins nächste Serien-Level schreitet.

In diesem Artikel findet ihr alle wichtigen Infos zu The Last of Us Staffel 3, inklusive:

Staffelstart

Cast und Crew

Story (des Games)

Weitere Staffeln

Bilder und Trailer

Der Artikel wird regelmäßig aktualisiert, sobald es neue Infos zum Thema gibt!



Wann und wo läuft The Last of Us Staffel 3?

Die Serienproduktion des US-Senders HBO war hierzulande bisher immer bei Sky beziehungsweise dessen Streamer WOW zuhause. Mittlerweile ist aber auch in Deutschland der Streaming-Dienst HBO Max an den Start gegangen, wo wohl auch die kommenden The Last of Us-Folgen Premiere feiern werden. Fragt sich nur, ob diese, wie im Fall von House of the Dragon Staffel 3, parallel noch zu Sky kommen.

Ein konkretes Startdatum für Season 3 gibt es noch nicht. Die lange Wartezweit zwischen den Staffel 1 und 2 war aber auch durch den Hollywood-Streik zu erklären, weshalb das nächste Kapitel hoffentlich nicht wieder zwei Jahre auf sich warten lässt. HBO-Chef Casey Bloys sprach zuletzt aber von einem Start 2027 (via IGN ). Daran hält man auch im Sommer 2026 noch fest, obwohl es während der Fußball-WM zu einer Unterbrechung der Dreharbeiten kam.

Bekannt ist bereits, dass Staffel 3 länger sein wird als die 2. Staffel von The Last of Us, die nur sieben Episoden umfasste. Offiziell bestellt wurde die kommende Season Anfang April 2025 (via Variety ).

Wer spielt in Staffel 3 mit?

Folgende Hauptcharaktere und Schauspielende könnten in der 3. Staffel von The Last of Us zurückerwartet werden:

Massiver Spoiler zu The Last of Us Staffel 2: Der von Pedro Pascal gespielte Joel Miller wird höchstens noch in Flashbacks auftauchen, nachdem Abby ihn bereits zu beginn der 2. Season umgebracht hat. Jesse (Young Mazino) musste im Staffelfinale dran glauben. Spoiler Ende.

Im Januar 2026 verstarb traurigerweise Catherine O'Hara, die man nicht nur aus Kevin - Allein zu Haus kannte, sondern in The Last of Us Staffel 2 als Therapeutin Gail die Schau stahl. Sie sollte auch in Season 3 auftauchen, wenn es nach den Machern gegangen wäre. Gleichzeitig wurde bekannt, dass Manny-Darsteller Danny Ramirez aus Termingründen durch Jorge Lendeborg Jr. ersetzt wird und Clea DuVall sich als Seraphiten-Mitglied anschließt.

Im März 2026 kam Conjuring-Star Patrick Wilson als Abbys Vater hinzu, ehe laut Deadline auch noch Michelle Mao (Bridgerton) als Yara und Kyriana Kratter (Star Wars: Skeleton Crew) als ihr Bruder Lev aus The Last of Us Part II gecastet wurden. Der 13-jährige trans Junge flieht aus der Seraphiten-Sekte und freundet sich gemeinsam mit seiner älteren Schwester mit Abby an. Ian Alexander (The OA) stellte die wichtige Figur in der Videospielvorlage dar. Die Mutter der beiden wird von Blood & Sinners-Star Li Jun Li dargestellt.

Darüber hinaus wurde Jason Ritter (Matlock), der in der Vergangenheit schon einen der Clicker dargestellt hat, als WLF-Soldat Henley verpflichtet, der eigens für die Serie geschaffen wurde (via Deadline ). Gleiches gilt für den Serien-exklusiven Seraphiten-Anführer, der von Peter Sarsgaard (Dopesick) gespielt wird.

Die Dreharbeiten laufen seit dem 2. März in Kanada und sollen nach aktuellem Plan im November dieses Jahres beendet werden.

Wer ist kreativ verantwortlich für Staffel 3?

Verantwortlich zeichneten hinter den Kulissen bisher Showrunner Craig Mazin (Chernobyl) und Videospiel-Mastermind Neil Druckmann als Doppelspitze. Letzterer stieg aber vor Staffel 3 aus, um sich wieder auf Videospiele aus dem Hause Naughty Dog zu konzentrieren. Gleiches gilt für Drehbuchautorin Halley Wegryn Gross.

Wie Druckmann im September 2025 gegenüber Variety bestätigte, wird er neben seiner Arbeit am Game Intergalactic: The Heretic Prophet bleibt er aber von oben am Projekt beteiligt.

Zu den Regisseur:innen von Season 3 zählen Serienschöpfer Mazin sowie Andrew Bernstein, Hiromi Kamata, Vincenzo Natali und David Petrarca.

Wie geht die Story in der 3. Staffel von The Last of Us weiter?

Wer The Last of Us Part II gespielt hat, weiß natürlich längst, wie die Story weiter- beziehungsweise ausgeht. Im Großen und Ganzen hat die Serienversion sich auch an die Spielvorlage gehalten, weshalb davon auszugehen ist, dass uns ganz grob Folgendes erwartet:

Spoiler zum Rest von The Last of Us: Nachdem Ellie die Mitglieder der Washington Liberation Front (WLF) bis nach Seattle verfolgt und es zu Verlusten auf beiden Seiten kommt, verbringen wir einige Zeit mit der Perspektive und Hintergrundgeschichte ihrer Zielperson Abby. Beim Showdown zwischen den beiden verschont Abby ihre Gegnerin Lev zuliebe und verschwindet. Danach könnte Ellie ihr restliches Leben mit Dina und ihrem Kind genießen, zieht aber erneut los, um Abby abermals ausfindig zu machen und sich für den Mord an Joel zu rächen. Spoiler Ende.

Wer jetzt schon auschecken möchte, wie sich das alles im Videospiel The Last of Us Part II abspielt, dieses aber nicht selbst durchzocken will, kann sich zum Beispiel folgenden Walkthrough auf YouTube ansehen:

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Wird es eine 4. Staffel von The Last of Us geben?

Ob es nach Staffel 3 von The Last of Us weitergehen soll war lange nicht klar: Showrunner Mazin und Druckmann waren nicht sicher, ob sie das riesige Spiel The Last of Us Part II in insgesamt zwei oder drei Staffeln adaptieren werden. Im Mai 2025 legte Mazin sich schließlich fest und meinte, es werde noch eine 4. Staffel brauchen, um die Story unterzubringen. Diese ist allerdings noch nicht bestellt.

Diese Aussage bedeutet auch, was Fans schon lange aufgrund der Game-Struktur vermutet haben: Staffel 3 muss sich hauptsächlich um Antagonistin Abby drehen, was die Macher im Juni 2025 auch bestätigten.

Gibt es schon Bilder oder Trailer zu Staffel 3?

Bilder oder Trailer zu The Last of Us Staffel 3 gibt es noch nicht. Wir halten euch aber an dieser Stelle auf dem Laufenden.