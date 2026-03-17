The Last of Us Staffel 3 besetzt einen der größten Horror-Stars überhaupt: Er wird Abbys Vater spielen

Die erfolgreiche Sci-Fi-Serie The Last of Us soll in Staffel 3 weitergehen. Dafür wurden jetzt zwei große Neuzugänge angekündigt. Einer spielt Abbys Vater.

The Last of Us wurde über die letzten Jahre zu einer der gefeiertesten Sci-Fi-Serien unserer Zeit und begeisterte zuletzt 2025 mit einer herzzerreißenden 2. Staffel bei HBO, in der Fans einen tragischen Verlust durchleben mussten. Eines ist jetzt schon sicher: In Staffel 3 wird alles anders, denn diese soll aus einer völlig neuen Perspektive erzählt werden.

Für die Fortsetzung wurden jetzt neue Namen angekündigt, zu denen der Star des größten Horror-Universums aller Zeiten zählt. Er wird in die Rolle von Abbys Vater schlüpfen.

The Last of Us Staffel 3: Conjuring-Star Patrick Wilson stößt zum Cast der Sci-Fi-Serie

Wie Deadline exklusiv berichtet, wird Patrick Wilson zur 3. Staffel von The Last of Us stoßen. Wilson ist vor allem für seine Rolle als Ed Warren in der Conjuring-Reihe bekannt, die über die letzten Jahre zum erfolgreichsten Horror-Universum aller Zeiten herangewachsen ist. 2,9 Milliarden konnte das Franchise insgesamt an den weltweiten Kinokassen einspielen. Jetzt wird Wilson als Abbys Vater Jerry in der Zombie-Apokalypse von The Last of Us zu sehen sein.

Darüber hinaus stößt Jason Ritter (Watchmen) zum Hauptcast der 3. Staffel. Ritter war streng genommen bereits in der 1. Staffel von The Last of Us zu sehen. Damals spielte er die nicht in den Credits genannte Rolle eines Clickers, jetzt wird ihm eine größere Rolle zuteil: Er wird Hanley, einen WLF Soldaten, verkörpern.

The Last of Us spielt 20 Jahre nach der Zerstörung der modernen Zivilisation durch einen Zombie-Virus. Der von Pedro Pascal gespielte Joel muss die 14-jährige Ellie (Bella Ramsey) aus einer Quarantäne-Zone herausschmuggeln, was für beide in einer herzzerreißenden Reise quer durch die USA mündet. In Staffel 3 soll die Geschichte aus Abbys (Kaitlyn Dever) Perspektive erzählt werden, die in Staffel 2 für den schockierenden Mord an Joel verantwortlich zeichnete.

Neben Bella Ramsey und Kaitlyn Dever werden in Staffel 3 unter anderem Isabela Merced, Gabriel Luna, Jeffrey Wright, Ariela Barer und Spencer Lord zurückkehren. Weitere Neuzugänge bilden Clea DuVall sowie Jorge Lendeborg Jr., der Danny Ramirez als Manny ersetzt.

Wann kommt The Last of Us Staffel 3?

Ein offizieller Starttermin wurde für die neue Staffel noch nicht bekanntgegeben. Aktuell rechnen wir mit einem Start der The Last of Us-Fortsetzung jedoch 2027. Hierzulande werden die neuen Folgen beim Streamer HBO Max zu sehen sein. Staffel 3 wird die Geschichte voraussichtlich abschließen.

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