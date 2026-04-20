The Last of Us Staffel 3 besetzt Horror-Star: Sie war in einem der größten Oscar-Phänomene des Jahres zu sehen

Zur Besetzung von The Last of Us kommen immer neue Stars hinzu. Jetzt wird auch ein Horror-Star in Staffel 3 zu sehen sein, den viele Fans aus einem der Oscar-Highlights 2026 kennen werden.

The Last of Us Staffel 3 wird aktuell gedreht und immer mehr Casting-News erreichen die Fans . Die neueste betrifft einen Star aus einem der größten Oscar-Highlights des Jahres:

wird in Staffel 3 der Serie zu sehen sein.

Horror-Star Li Jun Li spielt wichtige Mutterfigur in The Last of Us Staffel 3

Wie Variety berichtet, wird Li Jun Li in The Last of Us Staffel 3 die Figur Miriam spielen, die Mutter der abtrünnigen Seraphiten-Sektenmitglieder Lev (Kyriana Kratter) und Yara (Michelle Mao). Hauptfigur Abby (Kaitlyn Dever) trifft in der Spielevorlage auf das Dreiergespann und muss daraufhin ihre Loyalität zur Washington Liberation Front überdenken.

The Last of Us Staffel 3 wird gewissermaßen die Ereignisse von Staffel 2 wiederholen – allerdings aus Abbys Perspektive. Während Ellie (Bella Ramsey) nach dem Tod von Joel (Pedro Pascal) in Staffel 2 einen Rachefeldzug begann, soll nun etwa derselbe Zeitabschnitt im Leben von Abby beleuchtet werden.

Li Jun Li wird vielen insbesondere durch das Horror-Highlight Blood & Sinners geläufig sein, das dieses Jahr für einen Rekord von 16 Oscars nominiert war. Das Vampir-Drama gewann schließlich vier Academy Awards. Zuvor spielte die Schauspielerin unter anderem in Babylon mit. Bald ist sie in der Marvel-Serie Spider-Noir zu sehen.

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Wann kommt The Last of Us Staffel 3?

Einen offiziellen Streaming-Start für The Last of Us auf HBO Max gibt es noch nicht. Wir rechnen allerdings damit, dass die neue und letzte Staffel im Laufe des Jahres 2027 erscheinen soll.

Podcast: Die 15 besten Serien im April bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im April, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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Die 15 Highlights im April umfassen neben einer Rückkehr in die Welt von Stranger Things und der mit Spannung erwarteten finalen The Boys-Staffel auch düstere Horrorkost, das nächste Revival einer Kult-Sitcom sowie die Fortsetzung einer erschreckenden Sci-Fi-Dystopie.