The Last of Us-Star Pedro Pascal als schüchterner Student: Das Beweisbild aus einer 90er-Kultserie ist unglaublich

Spätestens seit The Last of Us ist The Mandalorian-Star Pedro Pascal eine Internet-Sensation. Ein Bild von einem Serien-Auftritt aus den 90ern überraschte allerdings viele Fans.

Pedro Pascal aus The Last of Us und The Mandalorian zeigt sich als schüchterner Student

Pedro Pascal ist nicht nur wegen The Last of Us und The Mandalorian in aller Munde. Über die beliebten Serien hinaus hat sich im Internet eine riesige Fangemeinde um ihn etabliert, die ihn gerne mit Bezeichnungen wie "Daddy" oder die "The Internet's Boyfriend" überhäuft. Zwischendurch musste die Pascal-Community mit einem nostalgischen Bild aus einem seiner ersten Serien-Auftritte zurechtkommen.

Das Bild wurde 2023 von Buffy-Hauptdarstellerin Sarah Michelle Gellar auf Instagram veröffentlicht:

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Pascal ist dort an ihrer Seite als schüchterner Ersti Eddie zu sehen, der sich auf dem Campus verlaufen hat. Kurz nach der Begegnung zu Beginn von Buffy Staffel 4 wird er allerdings von Vampiren angefallen und läuft als Langzahn bald der Heldin selbst vor den Holzpflock.

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Seit seinem Horror-Einstieg Ende der 90er ist bei Pedro Pascal viel passiert. Er hat sich, vielleicht am offensichtlichsten, einen viel beachteten Bart wachsen lassen und in Game of Thrones und Narcos seinen Durchbruch gefeiert. Ob Daddy seine Erstsemester-Eskapaden peinlich sind, wissen wir nicht.

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Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im März 2023 bei Moviepilot veröffentlicht.

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