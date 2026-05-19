The Mandalorian and Grogu bringt absolute Star Wars-Legende zurück: Alle 8 Cameos erklärt

Auf Mark Hamills Luke Skywalker müssen wir dieses Mal zwar verzichten. Dafür wartet The Mandalorian and Grogu mit einer großen Cameo-Szene der etwas anderen Art auf.

Drei Staffeln lang sorgte The Mandalorian für rege Diskussionen unter Star Wars-Fans. Grund dafür war nicht selten die Rückkehr einer bekannten Figur aus einem anderen Teil der weit entfernten Galaxis, von Bo-Katan Kryze und Boba Fett über Cobb Vanth und Kelleran Beq bis zu Ashoka Tano und Luke Skywalker – die Liste ist lang.

The Mandalorian and Grogu setzt die Geschichte der Serie nun im Kino fort. Kein Wunder, dass Fans schon seit Monaten spekulieren, welche Größe im Leinwand-Comeback der Sternansaga in Erscheinung tritt. In diesem Artikel erfahrt ihr alle wichtigen Infos zu den Cameos im Film. Es kommt also zu massiven Spoilern!

Star Wars-Legende Anthony Daniels kehrt in The Mandalorian and Grogu zurück

Kein Star Wars-Film ohne Anthony Daniels, so will es das Gesetz in der weit entfernten Galaxis. Seit dem 1977 erschienenen Krieg der Sterne tauchte Daniels in jedem Kinofilm der Sternensaga auf, von Serienprojekten wie Obi-Wan Kenobi und Ahsoka ganz zu schweigen. Meistens verkörperte er seine Paraderolle C-3PO.

Die größte Ausnahme bildet Solo: A Star Wars Story, in dem Daniels in menschlicher Form als Tak in den Minen von Kessel zu sehen war. Auch The Mandalorian and Grogu fällt aus dem Muster. Obwohl es von der Timeline passen würde, fehlt von C-3PO jede Spur. Stattdessen wird Daniels als Air Traffic Control Droid im Abspann gelistet.

Anthony Daniels ist jedoch nicht der einzige Gaststar ...

The Mandalorian and Grogu bringt die kreativen Köpfe hinter Star Wars vor die Kamera

Mehrere Szenen in The Mandaloriana and Grogu sind auf einer Basis der neuen Republik angesiedelt, die sich auf dem tropischen Planeten Adelphi des Adelphi-Systems im Kiblini-Sektor am Rand der Galaxis befindet. Hier erhalten Mando und Grogu ihre Aufträge von Colonel Ward, die von Sigourney Weaver gespielt wird.

Während Weaver, bekannt aus Sci-Fi-Reihen wie Alien und Avatar, zum festen Bestandteil des Ensembles gehört, poppen in einer kurzen Einstellung einige vertraute Namen des Kreativteams von The Mandalorian auf – verkleidet als Pilot:innen. Damit wird eine Tradition der Serie fortgesetzt, die mit ähnlichen Cameos überraschte.

Zu Gesicht bekommen wir:

Chung, Famuyiwa und Filoni sind auch im Finale mit ihren X-Wings bzw. Y-Wings am Start. In diesem Zuge schaut auch Schauspieler Paul Sun-Hyung Lee als Captain Carson Teva kurz für einen Gastauftritt vorbei, nachdem er die Rolle neben The Mandalorian auch in Das Buch von Boba Fett und Ahsoka zum Leben erweckt hat.

Nachfolgend haben wir die Stars der Cameo-Szene für euch aufgeschlüsselt.

Deborah Chow wurde als TV-Regisseurin bekannt und hat als erste Frau bei einem Live-Action-Projekt aus dem Star Wars-Universum Regie geführt. Konkret setzte sie Kapitel 3 und 7 von The Mandalorian in Szene. Darüber hinaus fungierte sie als Regisseurin und Produzentin aller sechs Episoden der Obi-Wan Kenobi-Serie.

Lee Isaac Chung feierte seinen Durchbruch mit dem Oscar-Liebling Minari – Wo wir Wurzeln schlagen und liefert zuletzt den Katastrophen-Blockbusters Twisters im Kino ab. Bei Star Wars drehte er bisher zwei Serienfolgen: The Mandalorian Kapitel 19 – aka die Andor-eske Coruscant-Episode in Staffel 3 – und Skeleton Crew Kapitel 7.

Rick Famuyiwa feierte mit dem Coming-of-Age-Drama Dope seinen Durchbruch und wurde danach zu einer der größten Konstanten von The Mandalorian. Als Regisseur (und teils als Co-Autor) steht er hinter sechs Folgen: Kapitel 2, 6, 15, 17, 23 und 24. Darüber hinaus übernahm er ab Staffel 3 zusätzlich eine Produzentenrolle.

Doug Chiang hat aktuell bei Lucasfilm den Posten des Vice President and Executive Creative Directors inne. Er ist der Produktionsdesigner aller Mandoverse-Serien und war als Concept-Artist bereits an den Prequels beteiligt. Kaum ein Star Wars-Projekt geht ohne seinen designtechnischen und visuellen Input über die Bühne.

Dave Filoni, oft als George Lucas' Padawan bezeichnet, führt Lucasfilm inzwischen mit Co-Präsidentin Lynwenn Brennan an. Er ist für die kreative Ausrichtung von Star Wars verantwortlich und seit The Clone Wars Teil des Franchise. Anfangs war er vor allem für die Animationsserien zuständig. Später wurde er neben Jon Favreau als Co-Architekt des Mandoverse aktiv. Regie führte er konkret bei The Mandalorian Kapitel 1, 5 und 13, Das Buch von Boba Fett Kapitel 6 und Ahsoka Kapitel 1 und 5.

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Bonus: Auch Meisterregisseur Martin Scorsese versteckt sich in The Mandalorian and Grogu

Ist es wirklich ein Cameo, wenn der Name groß im Vorspann steht? Eher nicht. Martin Scorsese wollen wir trotzdem kurz erwähnen, weil er einigen Fans womöglich gar nicht aufgefallen ist. Der Regisseur hinter zeitlosen Klassikern wie Taxi Driver und GoodFellas taucht in The Mandalorian and Grogu in der Rolle von Hugo auf.

Hugo, ein Ardennian mit vier Armen, ist der Imbissbudenbesitzer auf dem düsteren Planeten Shakari, der dem ungleichen Heldenduo der Geschichte ein paar nützliche Hinweise und leckere Space-Snacks mit auf den Weg gibt. Scorsese, der gerne Cameos in seinen eigenen Filmen macht, leiht der Figur seine Stimme.

Es ist nicht das erste Mal, dass Scorsese eine computeranimierte Figur zum Leben erweckt. Schon 2004 war er kurz in dem Unterwasserabenteuer Große Haie – Kleine Fische zu hören. Abseits davon begeisterte er zuletzt mit einer Gastrolle in der Apple-Serie The Studio, für die er sogar eine Emmy-Nominierung erhalten hat.

Dass Scorsese im Shakari-Segment des Films auftaucht, ergibt überraschend viel Sinn. Modelliert wurde der Planet nach dem Chicago der Prohibitionszeit. Jon Favreau beschwört die Atmosphäre eines Gangsterfilms herauf – ein Genre, das Scorsese im Lauf seiner Karriere aus den unterschiedlichsten Perspektiven beleuchten hat.

Mehr zu The Mandalorian and Grogu:

Außerdem spannend: Hugo soll ein Verwandter von Rio Durant sein, seines Zeichens der erste Ardennianer, den wir in einem Star Wars-Film zu Gesicht bekommen haben – vor acht Jahren in Solo: A Star Wars Story. Gesprochen wurde dieser damals von niemand Geringerem als The Mandalorian and Grogu-Regisseur Jon Favreau.

The Mandalorian and Grogu läuft seit dem 20. Mai 2026 in den deutschen Kinos.