The Mandalorian and Grogu legt schwächsten Start unter den neuen Star-Wars-Filmen hin, hat aber einen großen Vorteil

Ist die Rückkehr von Star Wars ins Kino ein finanzieller Erfolg? Die ersten Box-Office-Zahlen zu The Mandalorian and Grogu sind da – und sprechen keine eindeutige Sprache.

Wenn ein Mega-Franchise wie Star Wars nach sieben Jahren ins Kino zurückkehrt, sind die Erwartungen gigantisch – nicht nur von Fans, sondern auch in Branchenkreisen. Seit der Übernahme von Lucasfilm durch Disney hat fast jeder Film der Saga über eine Milliarde US-Dollar eingespielt. Der einzige Flop: Solo: A Star Wars Story.

Nun sind alle Augen auf The Mandalorian and Grogu gerichtet. Die Zahlen des ersten Wochenendes wirken auf den ersten Blick ernüchternd, erzählen aber nicht die ganze Geschichte. Deswegen lasst sie uns etwas genauer anschauen, damit wir den neuen Star Wars-Film präziser in der Box-Office-Landschaft verorten können.

The Mandalorian and Grogu liefert sich ein Kopf-an-Kopf-Renenn mit Solo: A Star Wars Story

Wie das Branchenmagazin Variety berichtet, konnte The Mandalorian and Grogu zum Start – Freitag, Samstag, Sonntag – 82 Millionen US-Dollar in den USA einspielen. Noch nicht mit eingerechnet sind die Zahlen für den heutigen Memorial Day, der das Einspielergebnis laut Hochrechnungen auf 102 Millionen US-Dollar bringen soll.

Damit bewegt sich der Film auf dem Niveau von Solo: A Star Wars Story. Das Spin-off, das die Vorgeschichte von Han Solo erzählt, startete vor acht Jahren am selben Wochenende in den USA. In seinen ersten drei Tagen spielte der Film 84 Millionen US-Dollar ein, mit dem Memorial Day waren es 103 Millionen US-Dollar.

Weltweit kommt The Mandalorian and Grogu bislang auf 145 Millionen US-Dollar – nach dem Montag sollen es 165 Millionen US-Dollar sein. Dieser Wert würde sich ebenfalls knapp unter dem Memorial-Day-Wochenende von Solo: A Star Wars Story einfinden, der 2018 mit damals 171 Millionen US-Dollar den Start ging.

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Der große Vorteil von The Mandalorian and Grogu: Der Film kostete deutlich weniger in der Produktion

So ähnlich die Box-Office-Performance der beiden Filme auf den ersten Blick wirkt, gibt es einen wichtigen Unterschied. Aufgrund umfangreicher Reshoots hatte Solo: A Star Wars Story am Ende ein üppiges Budget von 300 Millionen US-Dollar. The Mandalorian and Grogu kommt dagegen mit schlanken 165 Millionen US-Dollar daher.

Damit sich ein Blockbuster dieser Größenordnung rechnet, muss er in der Regel das Zwei- bis Dreifache seiner Produktionskosten einspielen. Ausschlaggebend dafür sind weitere Kosten, die ins Marketing fließen und ähnlich groß wie das Budget ausfallen können. Darüber hinaus wird das Einspielergebnis mit den Kinos geteilt.

Solo: A Star Wars Story brachte es im Kino auf 393 Millionen US-Dollar und wurde damit zum ersten Star Wars-Film, der Geld verloren hat. Bei The Mandalorian and Grogu liegt der sogenannte Break-Even-Point – also die Überschreitung der Gewinnschwelle – niedriger, sodass der Film am Ende schwarze Zahlen schreiben könnte.

Die Kritiken waren nicht begeistert, beim Publikum kommt der neue Star Wars-Film umso besser an

Ob der neue Star Wars-Film tatsächlich profitabel wird, hängt vor allem davon ab, wie lange er sich im Kino halten kann. In den USA hat er einen CinemaScore von "A-", was bedeutet, dass das Publikum überwiegend zufrieden ist. Positive Mundpropaganda kann nach den durchwachsenen Kritiken definitiv nicht schaden.

Die CinemaScores aller Star Wars-Filme:

Auch der Audience-Score bei Rotten Tomatoes fällt mit 89 Prozent sehr gut aus. Es ist sogar der beste der Disney-Ära. Auch die Tatsache, dass The Mandalorian and Grogu auf einer Streaming-Serie basiert, scheint die Bereitschaft, ins Kino zu gehen, vorerst nicht zu schmälern. Im Gegenteil: Der Film bringt eine eingebaute Fanbase mit.

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Ob The Mandalorian and Grogu wirklich erfolgreich ist, wird sich erst in den nächsten Wochen zeigen

Nun dürfen wir gespannt sein, wie die finalen Zahlen nach dem Memorial Day aussehen – und vor allem, wie gut sich The Mandalorian and Grogu an seinem zweiten Wochenende halten kann. Zwar lässt sich jetzt schon sagen, dass er kein Milliarden-Hit wird. Mit einem Franchise-Killer haben wir es vermutlich aber auch nicht zu tun.

Im besten Fall hält sich The Mandalorian and Grogu als familienfreundliches Kinoereignis einigermaßen stabil über den Sommer auf der großen Leinwand – ein Soft-Relaunch sozusagen, bevor Star Wars: Starfighter nächstes Jahr im Mai mit Ryan Gosling die wahre Box-Office-Power der Saga unter Beweis stellen muss.

Die Blockbuster-Landschaft, in die Star Wars zurückkehrt, ist nicht mehr dieselbe wie noch vor sieben Jahren. Das musste jüngst auch das Marvel Cinematic Universe merken, dessen Filme in den 2010er Jahren verlässlich Rekorde brachen, zuletzt aber ähnlich unsicher wie The Mandalorian and Grogu ins Kino kamen.