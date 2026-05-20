The Mandalorian and Grogu: Rotta the Hutt war schon vor 18 Jahren in einem Star Wars-Film zu sehen

Der muskulös-schleimige Rotta the Hutt erweist sich als eine der wichtigsten Star Wars-Figuren in The Mandalorian and Grogu. Hier erfahrt ihr alles, was ihr über den Sohn von Jabba the Hutt wissen müsst.

The Mandalorian and Grogu erzählt ein aufregendes Action-Abenteuer am Rand der Galaxis. Je weiter die Handlung fortschreitet, desto tiefer tauchen wir mit Din Djarin (Pedro Pascal) und seinem Schützling in die Unterwelt des Star Wars-Universums ein. Dort treiben sich einige zwielichtige Figuren herum, allen voran Rotta the Hutt.

Achtung, es folgen Spoiler!

Vor The Mandalorian and Grogu: Rotta the Hutt taucht schon in The Clone Wars auf

Bereits die Trailer haben uns den Sohn von Jabba the Hutt als Gladiator in einer Arena gezeigt. Die wenigsten Menschen wissen, dass dieser bereits vor 18 Jahren in einem Star Wars-Film zu sehen war, namentlich dem Pilotfilm von The Clone Wars, der im August 2008 die große Leinwand eroberte und uns Rotta als Baby vorstellte.

Lange vor Baby Yoda wurde der Schleimbeutel liebevoll von Ahsoka Thano in Händen gehalten. Seinerzeit sorgte der Hutt-Nachwuchs jedoch eher für Entsetzen unter Fans. Einen Cuteness-Overload wie Grogu konnte er nicht auslösen. Dass Rotta in Star Wars nochmal eine große Rolle spielt – damit hat wohl niemand gerechnet.

Regisseur Jon Favreau ernannte Rotta the Hutt jedoch zur dritten Hauptfigur seines Star Wars-Films, der die Geschichte von The Mandalorian fortsetzt und den Hutt mit einem Twist in die Handlung integriert. Anstelle von einem weiteren Fiesling bekommen wir einen missverstandenen Hutt zu Gesicht, der seinen Platz in der Galaxis sucht.

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Jon Favreau bringt Rotta the Hutt mit einem cleveren Twist ins Star Wars-Universum zurück

Das grausame Vermächtnis seines Vaters, der in Die Rückkehr der Jedi-Ritter von Leia stranguliert wurde, nachdem er diese als Sklavin gefangen gehalten hat, wiegt schwer. Rotta hat alles daran gesetzt, um den Schatten seiner Familie zu entkommen. Immer wieder wird er jedoch in die brutale Welt des Verbrechens zurückgezogen.

So auch in The Mandalorian and Grogu, wenn die Titelhelden von den gefürchteten Hutt-Zwillingen aus Das Buch von Boba Fett darauf angesetzt werden, den vermeintlich entführten Neffen zu befreien. Rotta befindet sich angeblich in Gefangenschaft auf dem Planeten Shakari und muss in einer Arena um sein Leben kämpfen.

Wie sich herausstellt, hat Rotta das Gladiatorenschicksal selbst gewählt, um seine Wurzeln endgültig hinter sich zu lassen. Schlussendlich geht es ihm aber wie Michael Corleone in Der Pate 3, der seine verzwickte Lage mit folgenden Worten beschreibt: "Gerade als ich dachte, ich wäre draußen, ziehen sie mich wieder rein."

Gesprochen wird Rotta the Hutt von Jeremy Allen White mit verzerrter Stimme

Während Rotta the Hutt im Film als komplett computeranimierte Figur in Erscheinung tritt, gibt es dennoch eine menschliche Komponente: Jeremy Allen White hat dem erstaunlich muskulösen Hutt im Original seine Stimme geliehen. Diese wurde mit diversen Filtern und Effekten jedoch extrem verzerrt, sodass sie kaum zu erkennen ist.

Entgegen seines furchteinflößenden Erscheinungsbildes klingt Rotta in The Mandalorian and Grogu die meiste Zeit über sehr niedergeschlagen. Sein Stammbaum macht ihm schwer zu schaffen. Er will nicht das Monster sein, als das er von allen gesehen wird. Nur Grogu erkennt in ihm eher einen knuddeligen Totoro.

Bekannt ist Jeremy Allen White vor allem aus dem Serienbereich. Elf Staffeln lang war er in der Dramedy Shameless zu sehen. Aktuell führt er außerdem den gefeierten Hit The Bear an, der sich mit dem Einzug in Staffel 5 auf der Zielgeraden befindet. Im Kino überzeugte White in The Iron Claw und Springsteen: Deliver Me From Nowhere.

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Ob ihr Rotta the Hutt schon aus The Clone Wars kennt oder nicht: Jetzt könnt ihr ihn erstmals als erwachsene Figur auf der großen Leinwand in Aktion erleben. The Mandalorian and Grogu läuft seit dem 20. Mai 2026 in den deutschen Kinos.