The Mandalorian and Grogu: So hart urteilt die Kritik bei Rotten Tomatoes und Co. über den neuen Star Wars-Film

Wie kommt The Mandalorian and Grogu bei der Kritik an? Wir haben uns die Wertungen bei Rotten Tomatoes und Metacritic im Vergleich mit den vorherigen Star Wars-Filmen angeschaut.

Als The Mandalorian vor sieben Jahren bei Disney+ an den Start ging, entpuppte sich die erste Star Wars-Realserie nicht nur bei eingefleischten Fans der Sternensaga als großer Hit. Auch die Kritik zeigte sich sehr angetan von der Geschichte über Kopfgeldjäger Din Djarin (Pedro Pascal) und seinen kleinen grünen Begleiter Baby Yoda.

Jetzt wagen die beiden den Sprung auf die Leinwand: The Mandalorian and Grogu läuft ab sofort in den deutschen Kinos. Nach den ersten Reaktionen sind inzwischen auch einige ausführliche Kritiken eingetroffen, die den Film genau unter die Lupe nehmen. Wir liefern euch einen Überblick darüber, was die Fachpresse sagt.

So schneidet der neue Star Wars-Film The Mandalorian and Grogu bei Rotten Tomatoes und Metacritic ab

Wer bei The Mandalorian and Grogu auf ein weiteres Star Wars-Meisterwerk hofft, sollte seine Erwartungen deutlich zurückschrauben. Sowohl bei Rotten Tomatoes als auch bei Metacritic , den beiden großen Review-Aggregatoren, kommt das Weltraumabenteuer aktuell nur auf einen sehr mittelmäßigen Durchschnittswert.

Rotten Tomatoes listet 119 Kritiken, von denen 60 Prozent positiv ausfallen, sodass der Film gerade noch so das Prädikat "fresh" – also "frisch" – erhält. Wenn der Film unter die 60 Prozent fällt, gilt er als "rotten" – "verfault".

listet 119 Kritiken, von denen 60 Prozent positiv ausfallen, sodass der Film gerade noch so das Prädikat "fresh" – also "frisch" – erhält. Wenn der Film unter die 60 Prozent fällt, gilt er als "rotten" – "verfault". Metacritic verweist auf 38 eingetragene Kritiken, die im Durchschnitt eine Wertung von 58 von 100 Punkten ergeben. Reicht "ganz okay" für Star Wars? Immerhin reden wir hier von einem der Blockbuster-Franchises schlechthin.

Wenn wir The Mandalorian and Grogu mit den vorherigen Star Wars-Filmen vergleichen, die eine Kinoauswertung erhalten haben, reiht sich der jüngste Franchise-Ableger eher im hinteren Drittel der Gesamtauswertung ein.

Die Rotten Tomatoes-Wertungen der Star Wars-Filme:

Krieg der Sterne – 94 Prozent

Das Imperium schlägt zurück – 93 Prozent

Die Rückkehr der Jedi-Ritter – 83 Prozent

Die dunkle Bedrohung – 54 Prozent

Angriff der Klonkrieger – 62 Prozent

Die Rache der Sith – 79 Prozent

The Clone Wars – 18 Prozent

Das Erwachen der Macht – 93 Prozent

Rogue One – 84 Prozent

Die letzten Jedi – 91 Prozent

Solo – 69 Prozent

Der Aufstieg Skywalkers – 51 Prozent

The Mandalorian and Grogu – 60 Prozent

Die Metacritic-Wertungen der Star Wars-Filme:

Krieg der Sterne – 90 von 100 Punkten

Das Imperium schlägt zurück – 82 von 100 Punkten

Die Rückkehr der Jedi-Ritter – 58 von 100 Punkten

Die dunkle Bedrohung – 51 von 100 Punkten

Angriff der Klonkrieger – 54 von 100 Punkten

Die Rache der Sith – 68 von 100 Punkten

The Clone Wars – 35 von 100 Punkten

Das Erwachen der Macht – 80 von 100 Punkten

Rogue One – 65 von 100 Punkten

Die letzten Jedi – 94 von 100 Punkten

Solo – 62 von 100 Punkten

Der Aufstieg Skywalkers – 53 von 100 Punkten

The Mandalorian and Grogu – 54 von 100 Punkten

Das sagen die Kritiken zu The Mandalorian and Grogu

Einer der Kritikpunkte, der in den Besprechungen zu The Mandalorian and Grogu am häufigsten auftaucht, ist, dass sich der Film wie eine Zusammenstellung mehrerer Folgen der Serie anfühlt – kein Mega-Blockbuster, sondern ein Streaming-Special.

Filmkritikerin Kate Erbland bringt es bei IndieWire auf den Punkt:

Unspektakulär und harmlos, oft bezaubernd und unterhaltsam für die ganze Familie – Jon Favreaus Film wirkt wie drei recht ordentliche TV-Episoden, die aneinandergereiht wurden. Wenn euch das als Kinogänger und Star Wars-Fans zusagt, wird euch The Mandalorian and Grogu gefallen. Wenn ihr aber etwas Ehrgeizigeres erhofft, wird die generische Seele des Films wahrscheinlich nur weiter an der ohnehin schon schwankenden Beliebtheit der Reihe nagen.

Härter fällt das Urteil von Bilge Ebiri bei Vulture aus:

The Mandalorian and Grogu ist überaus trist und ausdruckslos und hat Mühe, die kreative Lebendigkeit der besseren Star Wars-Filme einzufangen – mit Actionszenen, die sich frustrierend routiniert anfühlen, und leblosen Darbietungen, die uns scheinbar bewusst in den Schlaf wiegen wollen.

Auch Clarisse Loughrey von The Independent urteilt sehr kritisch:

Und so sehr der kleine Grogu mit seinen flauschigen, zuckenden Ohren und seinem pausbäckigen Lächeln auf der Niedlichkeitsskala nach wie vor ein Volltreffer ist, hat Favreau ihn hier eher zu einem strategischen Mittel degradiert – zu etwas, auf das man schneidet kann, wenn den Figuren die Worte ausgehen. Die Genialität der praktischen Puppenarbeit wird dadurch untergraben, wie oft – und wie störend – man ihn dazu zwingt, mit vollständig computergenerierten Figuren zu interagieren. Mit The Mandalorian and Grogu hat Star Wars jegliches Gefühl des Staunens verloren.

FILMSTARTS -Kollege Markus Trutt steht dem Film versöhnlicher gegenüber:

Trotz der langen Kino-Abwesenheit sollte man von The Mandalorian and Grogu nicht das ganz große Star Wars-Epos erwarten. Doch auch der klar abgesteckte Fokus macht die warmherzige Weltraum-Hatz der unschlagbaren Buddys zu einer durch und durch kurzweiligen Fortführung von The Mandalorian und damit zu einem Muss für alle Fans der Serie.

In meinem eigenen Film-Check auf Moviepilot schrieb ich:

The Mandalorian and Grogu fehlt die erzählerische Eleganz in Bild und Wort, um als Plädoyer für Außenseiter und missverstandene Kreaturen zu überzeugen. Was bleibt, ist ein Film, der eine riesige Bandbreite an Effekten und Masken bemüht, jedoch zu keiner Sekunde die Schärfe und Wucht der vorherigen Star Wars-Blockbuster besitzt. Im Geiste eher der heimliche dritte Teil der Ewok-Filme aus den 1980ern.

Jetzt seid ihr an der Reihe. Ab heute, dem 20. Mai 2026, könnt ihr The Mandalorian and Grogu in den deutschen Kinos schauen. Wie euch der Film gefallen hat, könnt ihr anschließend bei uns auf der Filmseite in einem Kommentar festhalten.