The Mandalorian Staffel 4 wurde für Star Wars-Kinofilm über den Haufen geworden – Jon Favreau musste ganz von vorne anfangen

Ist The Mandalorian and Grogu einfach nur die 4. Staffel von The Mandalorian? In einem neuen Interview gewährt Serienschöpfer und Regisseur Jon Favreau Einblick in seinen Arbeitsprozess.

Bei dem riesigen Erfolg, den die ersten drei Staffeln von The Mandalorian bei Disney+ hatten, stand für viele Star Wars-Fans außer Frage, dass die Serie mit weiteren Folgen fortgesetzt wird. Umso größer war die Überraschung, als ein Kinofilm angekündigt wurde, der die Geschichte fortsetzt: The Mandalorian and Grogu.

Ersetzt das kommende Leinwandabenteuer die 4. Staffel der Serie? Oder wurden die Drehbücher, die Serienschöpfer und Showrunner Jon Favreau längst geschrieben hatte, einfach in einem Film umgewandelt? Viele Fragezeichen existieren im Hinblick auf The Mandalorian and Grogu. Jetzt schafft Favreau etwas Klarheit.

The Mandalorian and Grogu ist nicht Staffel 4 der Serie

Wie sich herausstellt, lassen sich die Drehbücher für eine Serienstaffel mit acht Folgen nicht so leicht in Spielfilmform pressen. Vor allem wenn man plötzlich davon ausgehen muss, dass nicht alle Menschen, die The Mandalorian and Grogu im Kino schauen, zuvor drei Staffeln der Serie bei Disney+ gestreamt haben.

Favreau erklärt gegenüber SFX Magazine (via GamesRadar ):

Man kann diese Drehbücher nicht einfach so in einen Film umwandeln. Es gibt da so viele Figuren und man geht davon aus, dass die Leute die ganze Serie gesehen haben. Außerdem hat es [die 2. Staffel von] Ahsoka vorbereitet. Es ging um Großadmiral Thrawn und darum, der übergeordneten Handlung [dieser Ära der Star Wars-Timeline] zu folgen.

Für den Film musste er also einen neuen Ansatz wählen:

Da es sich [bei einem Kinofilm] um ein völlig anderes Medium handelt, musste ich im Grunde genommen ganz von vorne anfangen. Es gab bestimmte Aspekte, die ich weiterverfolgen wollte, wie zum Beispiel die Idee, dass Grogu der Lehrling des Mandalorianers ist. Solange man die Archetypen dieses abgebrühten Kriegers und seines verletzlichen jungen Lehrlings versteht, kennt man diese Figuren gut, auch wenn man die Serie noch nie gesehen hat.

The Mandalorian and Grogu soll für neue und alte Fans funktionieren:

Es steckt immer noch viel Star Wars darin. Man wird sehen, wohin die Dinge [im größeren Universum] führen, aber das schmälert nicht das Erlebnis, den Film als eigenständigen Film anzusehen.

Das erwartet euch bei The Mandalorian and Grogu

Ausgehend von den Beschreibungen der ersten 18 Minuten folgt The Mandalorian and Grogu dem Rhythmus der Serie und fokussiert sich auf eine Abenteuer-der-Woche-Struktur, die uns von einem Schauplatz zum nächsten bringt. So soll sich Din Djarin (Pedro Pascal) auf die Suche nach einem mysteriösen Colonel Coyn begeben.

Da jedoch niemand weiß, wo sich dieser befindet, ist Din auf Informationen der Hutts angewiesen. Die Hutts wiederum rücken diese nicht freiwillig heraus, sondern fordern im Gegenzug, dass der Kopfgeldjäger Rotta the Hutt (Jeremy Allen White), den Sohn von Jabba the Hutt, aus den Fängen eines verfeindeten Syndikats befreit.

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Wie es danach weitergeht, wissen wir noch nicht. Ausgehend von den Trailern werden Din und sein Schützling Grogu noch einige weitere Stationen auf anderen Planeten einlegen, ehe sie an ihr Ziel kommen. Wohin sie ihre Reise genau führt, erfahren wir spätestens am 20. Mai 2026, wenn The Mandalorian and Grogu im Kino startet.