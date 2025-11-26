The Masked Singer-Fans sind genervt: Verona Pooth blamiert sich in der ProSieben-Show

Verona Pooth ist neben Chris Tall in der neuen Jury von The Masked Singer. Die Moderatorin hat unter den Zuschauer:innen aber nicht sonderlich viele Fans. Die sind von ihrem Verhalten zunehmend genervt.

Staffel 12 von The Masked Singer hielt für Zuschauer:innen einige Neuerungen bereit, so auch eine neue Jury: Verona Pooth und Chris Tall bilden in diesem Jahr das Rateteam und werden in jeder Folge von einem neuen Promi unterstützt. Nicht alle neuen Änderungen kommen beim Publikum gut an. Vor allem die Jury muss sich der negativen Resonanz der Fans stellen.

The Masked Singer-Jury: Verona Pooth leistet sich immer wieder Versprecher

In Folge 2 wurde wie immer fleißig geraten und vor allem die Maske King löste unter der Jury eine Diskussion aus. Verona Pooth ging die Indizien durch und ließ verlauten: "Ich habe letzte Woche Rudolph Moshammer gesagt, Sternzeichen Zwilling stimmt." The Boss Hoss-Sänger Alec Völkel bemerkte Veronas Missgeschick, doch die ließ sich nicht unterbrechen. Schließlich versuchte Moderator Matthias Opdenhövel sein Glück und berichtigte Verona, dass sie in der vergangenen Woche Harald Glööckler meinte. "Habe ich mich gerade mit Moshammer versprochen?", wunderte sich Verona.

Opdenhövel bestätigte, dass Moshammer etwas schwierig wäre. Der Modedesigner ist im Jahr 2005 verstorben. Doch damit nicht genug. Verona hatte sichtlich Probleme, den Namen der Promis auszusprechen, den sie unter dem Gorilla-Kostüm vermutete. So hieß er bei ihr zwischendurch "Glüückner", "Glööckner" oder sie ließ am Ende das "r" einfach weg.

Fans finden Verona Pooths Verhalten unangenehm

Wegen Verona Pooths ständigen Versprecher wurde sie vor allem von den Fans der Show ins Lächerliche gezogen. Bei X teilten sie ungefiltert ihre Meinungen:

Jeden Samstag um 20:15 Uhr gibt es eine neue Folge von The Masked Singer auf ProSieben.