The Masked Singer-Finale: Diese vier Kostüme sind noch dabei

Die 12. Staffel von The Masked Singer kürt am Samstag ihren neuen Gewinner oder neue Gewinnerin. Welche Kostüme noch eine Chance auf den Sieg haben, erfahrt ihr hier.

Anfang November startete The Masked Singer mit Staffel 12 bei ProSieben. Fans durften sich nicht nur über ein angepasstes Show-Konzept, sondern auch ein neues Rateteam freuen. Verona Pooth und Chris Tall nehmen in den aktuellen Folgen am Jurypult Platz und werden in jeder Woche von einem anderen Promi unterstützt. Fünf Kostüme wurden bereits enttarnt und noch vier verkleidete Promis haben die Chance auf den Sieg.

Diese Kostüme wurden bei The Masked Singer enttarnt

Insgesamt neun Kostüme nehmen an der diesjährigen Staffel von The Masked Singer teil und streuen mit ihren Indizien jede Folge Tipps, wer unter der Maske stecken könnte. Durch eine Zuschauerwahl fliegt jede Woche ein Kostüm aus der Show und der Promi muss seine Maske ablegen. Diese fünf Kostüme haben sich bereits enttarnt:

Vier Kostümen ziehen ins The Masked Singer-Finale ein

Nachdem Clemens Schick in der vergangenen Woche seine Maske ablegen musste, verpasste er nur knapp den Einzug ins Finale. In der letzten Show ist nur Platz für vier Masken, die von den Fans genügen Anrufe bekommen haben:

Dschungel-König "King"

Die stylische Kuh "Muuhnika"

Die tanzende Nudel "Rave-Ioli"

Das süße Ei "Eggi"

Wann und wo läuft das The Masked Singer-Finale?

Wer wissen möchte, wer bei The Masked Singer gewinnt, sollte am Wochenende einschalten: Am Samstag, den 13. Dezember, läuft das Finale um 20:15 Uhr bei ProSieben. Auch bei Joyn könnt ihr im Livestream einschalten.

Welcher Promi hat The Masked Singer 2024 gewonnen?

2024 standen die Masken Pirat und Panda im Finale und mussten sich einem letzten musikalischen Duell stellen. Die Zuschauer:innen kürten letztendlich den Panda als Sieger der 11. Staffel: Unter dem Kostüm steckte Sängerin Loi, die bei The Voice Kids bekannt wurde. Das Rateteam hatte die Musikerin im Vorfeld bereits richtig erraten.