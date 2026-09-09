Erster Trailer zum neuen Netflix-Kriegsfilm: The Mosquito Bowl erzählt eine wahre Geschichte, die kaum jemand kennt

Noch dieses Jahr erscheint bei Netflix ein ungewöhnlicher Kriegsfilm. Im Mittelpunkt von The Mosquito Bowl steht keine Schlacht, sondern ein American-Football-Spiel im Zweiten Weltkrieg.

Mit Spenser Confidential und American Primeval hat Peter Berg Netflix bereits zwei große Hits beschert. Jetzt meldet sich der US-amerikanische Regisseur mit einem neuen Werk zurück, das in die Wirren des Zweiten Weltkriegs entführt. The Mosquito Bowl erzählt eine ganz besondere Geschichte, die es noch nie in Filmform zu sehen gab.

The Mosquito Bowl mixt Kriegs- und Sportfilm bei Netflix

Der Mosquito Bowl war ein Ereignis, das sich am Weihnachtsabend des 24. Dezember 1944 zugetragen hat. Auf der Pazifikinsel Guadalcanal wurde ein American-Football-Spiel ausgetragen, ehe die grausame Schlacht von Okinawa folgte. Für viele der Sportler/Soldaten war es das letzte Mal, dass sie auf einem Spielfeld standen.

Inspirierend und niederschmetternd zugleich: Basierend auf der Romanvorlage The Mosquito Bowl: A Game of Life and Death in World War II von Buzz Bissinger aus dem Jahr 2022 hat Berg eine der großen Oscar-Hoffnungen von Netflix dieses Jahr gedreht. Was wir uns davon genau erwarten dürfen, zeigt der erste Trailer.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Mosquito Bowl schauen:

The Mosquito Bowl - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Vier American-Football-Stars, die sich für den Wehrdienst gemeldet haben, fungieren als Protagonisten des Films. Gespielt werden sie von Nicholas Galitzine (Masters of the Universe), Bill Skarsgård (ES), Ray Nicholson (Mr. No Pain) und Tom Francis , der vor allem für seine starke Bühnendarbietung in Sunset Boulevard bekannt ist.

Für Berg scheint die Mischung aus Kriegs- und Sportfilm wie geschaffen zu sein. Mit der Football-Serie Friday Night Lights feierte er einen der ersten Erfolge seiner Karriere. Später inszenierte er grimmige Kriegsfilme wie Operation: Kingdom und Lone Survivor, ganz zu schweigen von dem militärischen Sci-Fi-Kracher Battleship.

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Wann startet Peter Bergs The Mosquito Bowl bei Netflix?

Dass Netflix The Mosquoto Bowl für die bevorstehende Award-Saison in Stellung bringt, wird bereits durch die Veröffentlichung deutlich. Bereits am 30. Oktober 2026 erhält der Film einen limitierten Kinostart, um sich für die Oscars zu qualifizieren. Knapp einen Monat später, am 25. November 2026, erscheint er regulär im Streaming-Abo.