"Großartig und mitunter brillant": Diese fünfteilige Kriegsserie, die von 100 % der Kritiker empfohlen wird, ist als Stream verfügbar und bietet Spannung und große Gefühle

Vor einem Jahr ist eine richtig starke Kriegsserie erschienen, die viel zu wenig Aufmerksamkeit erhalten hat. Bei Rotten Tomatoes steht sie nach wie vor mit einem perfekten Kritiken-Score von 100 Prozent.

Kriegsserien gibt es gar nicht so viele. Der Grund dafür dürfte die aufwendige Produktion sein. Meist handelt es sich um millionenschwere Blockbuster-Projekte wie Masters of the Air. Abseits des Band of Brothers-Universums ist vergangenes Jahr jedoch eine Kriegsserie erschienen, die ihr unbedingt auf dem Schirm haben solltet.

Die Rede ist von The Narrow Road to the Deep North, einer erschütternden Geschichte über Krieg, Leid und Liebe. Im Mittelpunkt der Ereignisse befindet sich ein australischer Soldat, der in einem Gefangenenlager um sein Leben kämpft. Jahre später verfolgen ihn die traumatisierenden Ereignisse aus dieser Zeit immer noch.

Starke Kriegsserie: The Narrow Road to the Deep North

Konkret haben wir es hier mit dem Sanitätsoffizier Dorrigo Evans zu tun. 1943 gerät er in Gefangenschaft und muss unter unmenschlichen Umständen beim Bau der Thailand-Burma-Eisenbahnstrecke helfen. Als er nach dem Ende des Krieges nach Hause zurückkehrt, wird der spätere Chirurg als Held gefeiert.

In fünf Episoden tauchen wir in ein düsteres Kapitel des Zweiten Weltkriegs ein, das in Filmen und Serien selten Beachtung findet. Jacob Elordi (Priscilla) verkörpert den jungen Dorrigo vor und während des Krieges, während Ciarán Hinds (The Terror) die ältere Version der Figur in den 1980er Jahren zum Leben erweckt.

Der dritte große Star im Cast der Serie ist Odessa Young. Sie spielt Amy Mulvaney, die Frau von Dorrigos Onkel, mit der vor seiner Einberufung eine Affäre hat. Immer wieder verwebt die Serie die grausamen Kriegsereignisse mit von Sonnenlicht durchfluteten Bildern, die an diese vermeintlich unbeschwerten Tage erinnern.

The Narrow Road to the Deep North überzeugt die Kritik

The Narrow Road to the Deep North basiert auf der gleichnamigen Romanvorlage von Richard Flanagan, die 2014 mit dem Man Booker Prize ausgezeichnet wurde. Für die Serienumsetzung haben sich Regisseur Justin Kurzel und Drehbuchautor Shaun Grant zusammengeschlossen, die bereits ein eingespieltes Team sind.

Zuvor haben sie Filme wie Nitram und Outlaws – Die wahre Geschichte der Kelly Gang umgesetzt. The Narrow Road to the Deep North erzählen sie als komplexes Drama voller Abgründe, das sich dem Krieg mal mit verstörenden, mal mit poetischen Bildern annähert – ein bisschen wie Der schmale Grat von Terrence Malick.

Bei der Kritik kam die ungewöhnliche wie gewagte Mischung sehr gut an. Über ein Jahr nach ihrer Premiere bei der Berlinale steht The Narrow Road to the Deep North bei dem US-amerikanischen Kritikenaggregator Rotten Tomatoes immer noch bei einem perfekten Score von 100 Prozent positiver Besprechungen.

Carol Midgley schreibt bei The Times (UK) :

[...] Diese Serie ist großartig und mitunter brillant. Es ist bewundernswert, wie es ihr gelingt, in fünf eher kurzen Folgen eine weitläufige, epische Geschichte über drei Zeitachsen hinweg zu erzählen und uns dabei neue Einblicke in einen Krieg zu vermitteln.

Bei Skys Streaming-Dienst WOW könnt ihr euch selbst von The Narrow Road to the Deep North überzeugen. Alle fünf Folgen befinden sich dort aktuell im Streaming-Abo.