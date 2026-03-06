The Night Agent-Fans haben zwei Wochen gezittert: Jetzt gibt es endlich die Nachricht, auf die alle gewartet haben

Netflix großer Thriller-Hit The Night Agent geht weiter. Nur zwei Wochen nach dem Start von Staffel 3 dürfen sich Fans der Serie offiziell auf Staffel 4 freuen.

Die 1. Staffel von The Night Agent wurde innerhalb der ersten 91 Tage nach Netflix-Start ganze 98 Millionen Mal gestreamt, was die Thriller-Serie mit Gabriel Basso in die Top 10 der erfolgreichsten englischsprachigen Netflix-Serien aller Zeiten katapultierte. Dort steht die Staffel noch immer auf dem 10. Platz – eine beachtliche Leistung nach drei Jahren.

Auch die Fortsetzung konnte beim Streamer schwarze Zahlen verbuchen, sodass einer 3. Season nichts im Wege stand. Nachdem diese vor gut zwei Wochen bei Netflix an den Start gegangen ist, dürfen sich Fans jetzt über eine weitere Verlängerung freuen. Denn The Night Agent bekommt Staffel 4.

The Night Agent Staffel 4 offiziell bestätigt: Es geht erstmals nach Los Angeles

Wie Deadline berichtet, sorgte die 3. Staffel zunächst für Zweifel an einer Fortsetzung, denn in den USA schafften die neuen Folgen es nicht auf Anhieb auf Platz 1 der Netflix-Charts und konnten in der ersten Woche nur rund 8,4 Millionen Views verzeichnen. Staffel 2 kam hier noch auf 11,4 Millionen Views. In der zweiten Woche habe die Serie jedoch noch einmal aufgeholt und den Streamer mit 9,9 Millionen Views zufrieden gestellt. Eine 4. Staffel ist nun offiziell in trockenen Tüchern.

Zur Feier des Tages bedankten sich Basso und das Team in einem offiziellen kurzen Netflix-Clip:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Darin dürfen sich Fans auf eine Änderung einstellen, denn während Staffel 1 vorwiegend in Kanada gedreht und Staffeln 2 und 3 nach New York City umgezogen sind, wird es in Staffel 4 für das Serienteam erstmals nach Los Angeles gehen. Was das genau bedeutet, wurde bisher nicht enthüllt, doch gab Serienschöpfer und Showrunner Shawn Ryan gegenüber Deadline vor wenigen Wochen bereits ein paar Hinweise.

Demnach sei eine Welt in Los Angeles und dessen Region präsent, die es weitgehend nicht in New York gebe. Auf die Filmindustrie und Hollywood beziehe sich dies jedoch nicht. Darüber hinaus soll Staffel 4 neben Peter noch weitere Figuren zurückbringen, die Fans in Staffel 3 kennengelernt haben.

Peters neue:r Patrner:in sei jedoch "jemand, den wir noch nie zuvor gesehen haben". Darüber hinaus soll es in Staffel 4 zumindest anfangs nicht in ein internationales Territorium gehen. Weiterhin soll das Night Agent-Programm in Staffel 4 infrage gestellt werden.

Wann kommt The Night Agent Staffel 4 zu Netflix?

Die bisherigen Staffeln von The Night Agent sind in einem zügigen Tempo produziert und bei Netflix veröffentlicht worden. Nachdem Staffel 1 im Jahr 2023 an den Start ging, folgte Staffel 2 erst 2025. Die Wartezeit auf Staffel 3 betrug dann nur noch ein Jahr. Wenn es so weitergeht, dürfen Fans darauf hoffen, Gabriel Basso als Peter Sutherland bereits 2027 bei Netflix wiederzusehen.

Mehr:

Podcast: Die 15 besten Serien im März bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im März, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Highlights im März umfassen neben der ersten Serienfortsetzung zu Yellowstone sowie neuen Staffeln von One Piece und Daredevil auch düsteren Netflix-Horror, die Rückkehr einer der aktuell besten Sci-Fi-Serien sowie Krimi-Abenteuer mit Sherlock Holmes.

