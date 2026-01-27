The Night Agent geht ohne beliebte Hauptfigur weiter: Warum Rose nach Staffel 2-Desaster gehen musste

Die 3. Staffel von The Night Agent ist bei Netflix, allerdings ohne Luciane Buchanan. Die Darstellerin von Rose Larkin fehlt fortan in der Action-Thriller-Serie. Doch warum?

Die Netflix-Serie The Night Agent ist nicht unbedingt dafür bekannt, an ihren Charakteren festzuhalten. Lediglich Protagonist Peter Sutherland (Gabriel Basso) und dessen Verbündete, die IT-Expertin Rose Larkin (Luciane Buchanan), waren als Hauptfiguren in den ersten beiden Staffeln des Agententhrillers zu sehen. Allein deshalb war das sich im Laufe der Handlung zum Liebespaar entwickelnde Duo bei Fans besonders beliebt.

Umso ärgerlicher ist es, dass nun auch Rose in der kommenden 3. Staffel von The Night Agent fehlen wird, wie bereits seit September 2025 bekannt ist. Über die Gründe für ihr Aus bei dem Serien-Hit sprachen damals schon Darstellerin Buchanan selbst sowie Schöpfer und Showrunner Shawn Ryan mit Deadline .

"Kein Platz für Rose": Darum ist Luciane Buchanan in The Night Agent Staffel 3 nicht mehr dabei

Buchanan erklärte, dass sie bereits früh von ihrem Serien-Exit in Kenntnis gesetzt wurde:

Nicht lange nach Staffel 2 riefen mich [die Macher:innen] an und sagten, sie hätten nach einer Möglichkeit gesucht, Rose einzubauen, aber sie wollten ihrem Charakter gerecht werden und sie nicht zu einer Nebenfigur machen. Ich habe diese Entscheidung voll und ganz respektiert und zugestimmt. Ich sagte mir: Wenn es für die Geschichte Sinn macht, bin ich dabei. Wenn nicht, sollten wir es nicht erzwingen.



Ryan erläuterte diesen Entschluss in einem offiziellen Statement:

Wir hatten uns die Serie immer so vorgestellt, dass jede Staffel eine neue Geschichte mit wechselnden Darsteller:innen erzählt, und die Geschichte, die wir für Staffel 3 entwickelt hatten, bot zu unserem großen Bedauern keinen zufriedenstellenden Platz für Rose.



So unerfreulich dies für The Night Agent-Fans auch sein mag, allzu überraschend sollte dieser Schritt nicht sein. Schließlich empörten sich Zuschauer:innen der Serie schon zuvor über die stiefmütterliche Behandlung von Rose seitens der Autor:innen. Diese wussten bereits in Staffel 1 und 2 wenig mit der Figur der Cyber-Expertin anzufangen, was nun wohl zu ihrer vorläufigen Streichung geführt hat.

Vorläufig, weil Ryan ganz bewusst die Tür für eine zukünftige Rückkehr von Rose offenließ. Und auch Buchanan selbst machte Fans ein bisschen Hoffnung darauf:



Ich bin mir sicher, dass Shawn Ryan und sein Team einen Weg finden werden. Vielleicht wird es ja irgendwann einen kleinen Gastauftritt [von mir] geben.



Seht hier den langen Trailer zu The Night Agent Staffel 3:

The Night Agent - S03 Trailer (Deutsch) HD

Sollte es noch dazu kommen, bleibt nur zu hoffen, dass Roses Handlungsstrang einen würdigeren Abschluss erhält, als es am Ende von Staffel 2 der Fall war.

Mehr zu The Night Agent:

Wann startet Staffel 3 von The Night Agent bei Netflix?

Seit heute, dem 19. Februar 2026, könnt ihr die 3. Staffel von The Night Agent bei Netflix streamen. Erneut erwarten euch zehn Episoden der Action-Thriller-Serie.