The Night Agent Staffel 3: Netflix wollte diese Szene auf keinen Fall in der Serie haben, doch Gabriel Basso hat alles dafür getan

Die dritte Staffel The Night Agent hält sich mit spektakulärer Action nicht zurück. Hauptdarsteller Gabriel Basso musste für eine bestimmte Sequenz aber stark kämpfen.

Seit dem Start der ersten Staffel hat sich die Action-Thriller-Serie The Night Agent zum gewaltigen Netflix-Hit entwickelt. Letzte Woche ist die dritte Season bei dem Streamer eingetroffen, wo die neuen Folgen durchgehend die Spitze der Serien-Top-10 dominieren.

Zum Release von Staffel 3 hat Hauptdarsteller Gabriel Basso über die Entstehung der wuchtigen Action gesprochen. Eine frühe Sequenz sollte es erst gar nicht in die Serie schaffen, doch der Star kämpfte unerbittlich dafür.

Gabriel Basso musste sich extrem für Autoverfolgungsjagd in The Night Agent S03 einsetzen

Zu Beginn der neuen The Night Agent-Folgen verschlägt es Peter (Basso) nach Istanbul, wo er eine brandheiße Spur verfolgt. Dabei kommt es zu einer Autoverfolgungsjagd, die sehr waghalsig ausfällt. Im Interview mit dem Hollywood Reporter verriet der Star, dass die Stunt-Sequenz seine eigene Idee war:

Ich habe die Idee für die 180-Grad-Drehung während der Verfolgungsjagd in der Türkei vorgestellt. Ich gab vor, auf einem Parkplatz ein paar Fahrübungen machen zu wollen, und mein Stuntdouble Josiah hielt die Kamera an der rechten hinteren Säule. Ich dachte: 'Das wäre der Hammer!', wie ich durch die Linse schaue und dann diese 180-Grad-Drehung mache. Die Idee ging zu den Verantwortlichen hoch, und sie sagten ein paar Mal Nein, aber ich blieb hartnäckig.

Auf die Frage, ob Netflix aufgrund des Sicherheitsrisikos solcher Szenen so ablehnend reagiert, antwortet Basso noch:

Ja. Und ich sage das immer wieder, aber ich finde, es sollte so sein wie in der NFL – man bekommt Millionen dafür, diese harten Tackles einzustecken. Das gehört zum Risiko. Natürlich werde ich nichts Dummes anstellen, ich werde trainieren, und es sollte eine gewisse Versicherung und Haftungsregelung geben. Selbst wenn etwas schiefgeht, heißt es dann: 'Okay, er ist im Streben nach Größe gestorben.'

Der The Night Agent-Star scheint also kaum Mühen und Risiken zu scheuen, um die Action in dem Netflix-Hit möglichst atemberaubend zu gestalten. Fans dürften es ihm danken.

Wie steht es um The Night Agent Staffel 4?

Eine vierte Season wurde bislang nicht offiziell von Netflix bestätigt. Vor kurzem wurde lediglich berichtet, dass die neuen Folgen den bisher schlechtesten Netflix-Start der Serie hingelegt haben. Das heißt aber nicht, dass Season 4 von The Night Agent direkt abgeblasen ist. Die Netflix-Eigenproduktion zählt weiterhin zu den stärksten Marken des Streamers. Fans müssen sich einfach noch ein wenig gedulden, bis es ein klares Statement zur Zukunft der Serie gibt.

