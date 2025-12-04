Wann startet The Night Agent Staffel 3 bei Netflix? Ihr müsst nicht mehr lange warten

Nach fast 2 Jahren meldete sich The Night Agent bei Netflix zurück. Der erste Teaser-Trailer enthüllt den Starttermin zu Staffel 3 der beliebten Thrillerserie mit Gabriel Basso.

Fans von The Night Agent sitzen bereits seit Januar 2024 auf dem Trockenen. Nach etwa zwei Jahren soll die Wartezeit jedoch endlich zu Ende gehen, denn Gabriel Basso kehrt schon in wenigen Wochen in Staffel 3 zurück. Der erste Teaser enthüllte jetzt die ersten Bewegtbilder der neuen Folgen sowie das Startdatum bei Netflix.

Wann kommt The Night Agent Staffel 3 zu Netflix?

Die 3. Staffel von The Night Agent wird am 19. Februar 2025 bei Netflix eintreffen. Alle acht Episoden werden auf einen Schlag veröffentlicht. Wir müssen uns also nur noch knapp zwei Monate gedulden.

Seht hier den ersten Teaser-Trailer zu The Night Agent Staffel 3:

The Night Agent - S03 Teaser (English) HD

The Night Agent kehrt zurück: Darum geht's in Staffel 3 der Netflix-Serie

In Staffel 3 muss Peter Sutherland (Basso) einen jungen Finanzbeamten suchen, der mit sensiblen Informationen nach Istanbul geflohen ist, nachdem er seinen Boss umgebracht hat. Dieser Vorfall tritt eine Welle von Ereignissen los, in denen Peter hinter ein Schwarzgeld-Netzwerk blickt, während er deren Auftragskiller umgehen muss und mit einem unerbittlichen Journalisten zusammenstößt. Als sie zusammenarbeiten, entdecken sie vergrabene Geheimnisse und alte Auseinandersetzungen, die drohen, die Regierung in die Knie zu zwingen – und beide im Prozess zu töten.

Neben Basso gehören unter anderem Louis Herthum (Westworld), Stephen Moyer (True Blood), Callum Vinson (Long Bright River), David Lyons (The Beast in Me), Fola Evans-Akingbola (Back in Action) und Jennifer Morrison (Once Upon a Time) zum Cast von Staffel 3. Shawn Ryan kehrte auch für die neuen Folgen als Showrunner zurück.

Welche Serien euch die Wartezeit versüßen können, hört ihr in unserem Podcast:

Podcast: Die 12 besten Serien im Dezember bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Dezember, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 12 Highlights im Dezember umfassen neben neuen Staffeln des Sci-Fi-Hits Fallout und Disneys Fantasy-Abenteuer Percy Jackson auch ein spannendes Western-Epos bei Netflix, einen deutschen Yellowstone-Ersatz sowie gleich zwei Mozart-Serien.

