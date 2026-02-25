The Night Agent Staffel 4 in Gefahr? Staffel 3 legt schlechtesten Netflix-Start der Serie hin

The Night Agent ist bei Netflix zurück. Doch die Streaming-Zahlen sehen auf den ersten Blick nicht so gut wie gehofft aus. Müssen wir uns jetzt schon von Staffel 4 verabschieden?

Lange haben Fans gewartet. Jetzt ist es endlich so weit: The Night Agent befindet sich offiziell in seiner 3. Staffel. Vor wenigen Tagen feierten die neuen Folgen ihre Premiere bei Netflix. Wie so oft stellt sich nach dem ersten Wochenende die Frage, ob danach eine weitere Fortsetzung kommt. Die jüngsten Zahlen bereiten jedoch Sorgen.

The Night Agent Staffel 3 startet enttäuschend bei Netflix

Wie das Branchenmagazin Deadline berichtet, hat die 3. Staffel von The Night Agent einen enttäuschenden Start hingelegt. Während andere Netflix-Blockbuster wie Stranger Things ihr Niveau halten können und mitunter sogar neue Rekorde aufstellen, ist bei der Thriller-Serie eindeutig ein Rückgang in den Aufrufen zu erkennen.

Nach dem ersten Wochenende kommt die 3. Staffel auf 8,4 Millionen Views. Das ist theoretisch eine beeindruckende Zahl. Im direkten Vergleich zur 2. Staffel, die mit 13,9 Millionen Views startete, schneiden die neuen Folgen jedoch 40 Prozent schlechter ab – und schon damals war ein großer Fall nach dem Serienauftakt zu verzeichnen.

The Night Agent debütierte vor drei Jahren mit unglaublichen 20,6 Millionen Views und hat es insgesamt auf 98,2 Millionen Views gebracht. Damit ist der Agenten-Action nach wie vor Platz 10 der erfolgreichsten englischsprachigen Serien bei Netflix sicher. Dennoch ist ein Schwund zu erkennen. The Night Agent verliert an Publikum.

What's on Netflix hat sich die Zahlen noch ein bisschen genauer angeschaut und erwähnt einen weiteren interessanten Punkt: Landeten die ersten beiden Staffeln nach dem ersten Wochenende in der globalen Netflix-Liste jeweils auf Platz 1, hat es die 3. Staffel nur auf Platz 2 geschafft. In Deutschland ist die Serie trotzdem noch sehr beliebt.

Es gibt noch Hoffnung für The Night Agent Staffel 4

Auch wenn die Zahlen nicht mehr so stark sind, sollten wir The Night Agent nicht allzu schnell zu Grabe tragen. Immerhin handelt es sich weiterhin um eine der populärsten Serien aus dem Netflix-Katalog – quasi eine eigene Marke des Streamers. Zudem hat Showrunner Shawn Ryan bereits folgende Andeutung gemacht:

Staffel 4 wurde noch nicht offiziell bestätigt, aber vor einiger Zeit, im Kalenderjahr 2025, wurde heimlich ein Autor:innenteam zusammengestellt. Wir arbeiten schon seit einiger Zeit an der Handlung. Wir haben einige Drehbücher und sind dabei, die Geschichten auszuarbeiten. Wie ihr sicher wisst, gibt es aufgrund der Steuergutschriften einen Stichtag, bis zu dem die Dreharbeiten abgeschlossen sein müssen; im Moment haben wir noch Zeit.

Grundlegendes Interesse an einer Fortsetzung der Serie mit Gabriel Basso scheint definitiv vorhanden zu sein. Die Frage ist nur, ob Netflix in seinen frühen Staffel-4-Planungen bereits den potenziellen Rückgang der Streaming-Zahlen eingerechnet hat oder selbst überrascht wurde, dass The Night Agent nicht mehr so stark zieht wie am Anfang.

Zum Weiterlesen: Qualitativ ist Staffel 3 auf alle Fälle ein großer Sprung

Vorerst bleibt festzuhalten: Die 4. Staffel von The Night Agent wurde noch nicht offiziell bestellt. Die 3. Staffel hat den schlechtesten Start der Serie hingelegt, kann sich aber im Vergleich zu anderen Netflix-Starts immer noch sehen lassen. Hoffen wir, dass sich Peter Sutherland in den nächsten Wochen in den Charts halten kann.