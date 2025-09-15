The Night Agent will Hauptdarstellerin für Staffel 3 nicht mehr: Die Netflix-Serie tut ihr Unrecht

In The Night Agent spielte sie neben Gabriel Basso in Staffel 1 und 2 die Hauptrolle, doch für Staffel 3 wollen die Macher:innen Luciane Buchanan nicht mehr dabei haben.

Die neuseeländische Schauspielerin Luciane Buchanan konnte zuletzt in der intensiven Apple TV+ Serie Chief of War zeigen, was sie kann. Bekannt wurde sie allerdings 2023 mit ihrer Hauptrolle Rose Larkin in Staffel 1 des Netflix-Hits The Night Agent. Die Staffel wurde sage und schreibe fast 100 Millionen mal gestreamt. In Staffel 2 bekam sie eine undankbare Storyline. Jetzt bestätigt die Darstellerin, dass sie in Staffel 3 komplett raus ist.

The Night Agent tat Luciane Buchanan schon in Staffel 2 Unrecht

In The Night Agent von Showrunner Shawn Ryan (The Shield) ging es in Staffel 1 um Peter Sutherland (Gabriel Basso) und Rose Larkin (Buchanan), die eine unverhoffte Allianz bilden und sich überdies verlieben. Peter ist gefallener FBI-Agent und Rose ist Tech-Expertin – gemeinsam müssen sie eine tödliche Verschwörung innerhalb der US-Regierung aufdecken. The Night Agent war allerdings von Anfang an darauf ausgelegt, dass wir Peter jede Staffel bei einem neuen Fall mit neuem Cast sehen.

Umso überraschender war es, dass Rose Larkin, die sich am Ende der 1. Staffel von Peter verabschiedete, in Staffel 2 plötzlich wieder an seiner Seite war. Doch der Freude wich bald Enttäuschung. Denn bedauerlicherweise schrieben die Autor:innen eine wirklich schlechte Rolle für Buchanan. "Das werdet ihr büßen!" war einer von zahlreichen Kommentaren ihrer Fans, die enttäuscht waren, wie Rose in Staffel 2 als unbeholfenes Anhängsel inszeniert wurde. Anstatt sich etwas mehr ins Zeug zu legen, wird sie für Staffel 3 nun ganz rausgestrichen.

Rose ist nicht in The Night Agent Staffel 3 – könnte aber später zurückkehren

Gegenüber Deadline bestätigt Buchanan jetzt, "Ich werde für Staffel 3 von The Night Agent nicht zurückkehren", und erklärt weiter:

Die Drehbuchautor:innen haben entschieden, Peter und seinen Weg – basierend auf den Ereignissen am Ende von Staffel 2 – zu verfolgen. Deshalb erfahren wir nicht, was mit Rose passiert, aber ich denke, es ist eine wirklich spannende Zeit für die Serie, und wer weiß, es ist kein Abschied für immer.

Sie wüsste darüber auch schon länger Bescheid. Kurz nach Staffel 2 bekam sie den Anruf, dass Rose Larkin in Staffel 3 keinen Platz hätte. Die kommende Season ohne Rose soll Anfang 2026 bei Netflix starten. Buchanan geht also offensichtlich im Guten mit dem The Night Agent-Team auseinander und könnte in Staffel 4 durchaus zurückkehren. Ob es allerdings eine 4. Staffel geben wird, ist unklar.

Auch interessant: Luciane Buchanan kaufte heimlich das Haus ihrer Großeltern zurück

Luciane Buchanan könnt ihr derzeit in der intensiven Serie Chief of War erleben

Buchanan kann sich somit anderen aufregenden Projekten widmen, die ihrem Können gerecht werden. Derzeit könnt ihr die brandneue 1. Staffel Chief of War bei Apple TV+ mit Jason Momoa und Buchanan streamen. Es ist ein "atemberaubendes Seherlebnis", wie Max Wieseler in unserem Serien-Check schreibt.

Buchanan ist als Kaʻahumanu zu sehen. Eine hawaiianische Königin, die ihren Platz in der Gesellschaften finden will – historisch gesehen ist sie eine wichtige Persönlichkeit. Eine 2. Staffel ist noch nicht bestätigt. Das Finale läuft am 19. September – dann könnt ihr alle Folgen am Stück schauen.

Im Kino erwartet uns Luciane Buchanan als nächstes 2026 im Tanz der Teufel-Ableger Evil Dead Burn.