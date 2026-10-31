Wer von The Office oder Stromberg noch nicht genug hat, sollte sich mal in der ZDF-Mediathek umsehen. Dort befindet sich eine Mockumentary, deren Folgen man auch mal ganz fix während der Arbeit snacken kann.

Ricky Gervais etablierte die Mockumentary über den Bürowahnsinn als beliebtes Format. Steve Carell folgte in der amerikanischen Version. Christoph Maria Herbst liefert als Stromberg eine deutsche Version ab. Nachdem wir den Alltag in Firmen wie Wernham Hogg, Dunder Mifflin und der Capitol Versicherung AG ausreichend beleuchtet haben, fehlt eigentlich nur noch der Klassiker aller Schreibtischjobs: das Amt.

Diesem widmet sich Leonard Fuchs in der treffend betitelten Serie Nine to Five – Das Amt.

Perfekt für The Office-Fans: Darum geht's in Nine to Five – Das Amt in der ZDF-Mediathek

Lange hat uns die Frage geplagt, was für so viel Chaos auf dem Amt sorgt. Was steckt tatsächlich dahinter? Dieses Geheimnis lüftet ein Dokumentationsteam, das der neuen Abteilungsleiterin Ronja Keller (Friederike Kempter) durch den Büroalltag folgt.

Wer bisher geglaubt hat, der Beamtenjob wäre langweilig, täuscht sich gewaltig. Vom Schnitzeltag über Karriereambitionen und private Ellbogenkämpfe – hier bleibt kein Klischee aus. Und wird herrlich absurd überspitzt.

Der Bürowahnsinn herrlich absurd und kurzweilig: Diesen Nachfolger von The Office dürft ihr nicht verpassen

Kein Fettnäpfchen wird ausgelassen. Am liebsten würde man vor Fremdscham im Boden versinken, wenn diese skurrilen Persönlichkeiten aufeinandertreffen. Die Darsteller:innen Friederike Kempter, Lisa Hrdina, Yasin el Harrouk, Roxana Samadi, Kathrin Angerer, Petra Hartung, Fridolin Sandmeyer und Anna Herrmann schenken sich gegenseitig nichts. Ein hervorragendes Ensemble, das sich gemeinsam durch den Bürodschungel kämpft.

Besonders die Interviews, das Ausweisdokument der Mockumentary, laden zur Situationskomik ein. Die Schauspieler:innen spielen sich gegenseitig wunderbar die Bälle zu und lassen keine Chance auf eine peinliche Situation außer Acht. Augen zuhalten oder doch lieber hinsehen? Gute Unterhaltung kann auch das.

Ziehen Sie eine Nummer: Mit Nine to Five – Das Amt wird jegliche Wartezeit zum kurzweiligen Spaß

Bei dem Chaos, das Leonard Fuchs mit der Kamera einfängt, ist es kein Wunder, wenn Anträge ein halbes Jahrhundert dauern. Doch dieses Mal können wir herzlich darüber lachen. Wer sich während seiner Wartezeit also mal wieder langweilt oder aufregt, sollte unbedingt auf der ZDF-Mediathek vorbeischauen. Denn Ärger nimmt man immer am besten mit Humor.

Nine to Five – Das Amt könnt ihr kostenlos in der ZDF-Mediathek streamen.