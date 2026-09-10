Tarantinos nächstes Projekt hat seinen Hauptdarsteller gefunden: Ihr kennt ihn garantiert alle

Quentin Tarantino bringt nächstes Jahr das Theaterstück The Popinjay Cavalier auf die Bühne. Jetzt hat er dafür seinen Star gefunden.

Auf Quentin Tarantinos zehnten und letzten Film warten wir aktuell noch vergeblich. Während sich Projekte wie The Movie Critic zerschlagen haben und er auch das Sequel zu seinem jüngsten Werk Once Upon a Time ... in Hollywood für Netflix an David Fincher abgetreten hat, widmet sich der Regisseur aktuell einer ganz anderen Form der Unterhaltung.

So bringt er das Theaterstück The Popinjay Cavalier auf die Bühne. Jetzt soll das Stück endlich seinen Star gefunden haben. Und er ist kein Unbekannter.

Sacha Baron Cohen als Hauptdarsteller in Tarantinos The Popinjay Cavalier besetzt

Wie Deadline berichtet, soll Sacha Baron Cohen die Hauptrolle in The Popinjay Cavalier übernehmen. Das Casting wurde von einer Quelle enthüllt, die dem Projekt nahesteht, eine offizielle Bestätigung steht jedoch noch aus.

Baron Cohen ist als Komiker und Schauspieler bekannt und wurde unter anderem durch seine Kunstfiguren Ali G und Borat berühmt, die er in gleich mehreren Filmen und Serien verkörperte. Darüber hinaus stehen Filme wie Der Diktator und Brüno, aber auch das Tim Burton-Musical Sweeney Todd oder die kürzlich erschienene Netflix-RomCom Ladies First in der Filmografie des britischen Stars.

The Popinjay Cavalier wird als "turbulente Komödie voll von Täuschung und Verkleidung" beschrieben, die von den "großen Epen der Bühne und der Leinwand" inspiriert ist. "Eine mitreißende Hommage an das Theater und seine übersteigerte Romantik, erzählt im unverwechselbaren Stil und dem typischen Witz Tarantinos."

Das Ganze soll im Europa der 1830er Jahre spielen. Nähere Details, Baron Cohens genaue Rolle sowie der weitere Cast sind noch nicht bekannt.

Wann kommt The Popinjay Cavalier?

Das Theaterstück soll seine Premiere im Frühjahr 2027 am Londoner West End feiern. Zuvor hatte Tarantino verkündet, dass er abwarten wolle, wie sich The Popinjay Cavalier auf der Bühne schlägt. Davon abhängig könne er sich vorstellen, die Geschichte sogar zu verfilmen.