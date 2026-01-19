Erdbeben in Netflix-Charts: 100 Millionen Dollar teurer Thriller ist der neue Platz 1

Grimmige Blicke und einige unerwartete Twists: Bei Netflix ging am Wochenende ein Thriller durch die Decke, der mit zwei Hollywood-Stars aufwartet und für reichlich Action und Spannung sorgt.

Letzte Woche dominierte mit People We Meet on Vacation eine sommerliche RomCom mit warmen Bildern und einer berührenden Geschichte die Netflix-Charts. Diese Ära ist aber schon wieder vorbei. Der neue Spitzenreiter schlägt einen ganz anderen Tonfall an. Hier wird es rau und düster. Willkommen in der Welt von The Rip.

Vergangenen Freitag ging der erste große Netflix-Thriller des Jahres an den Start – und das mit Erfolg. Das von Matt Damon und Ben Affleck angeführte Original konnte sich direkt Platz 1 in der Top 10 der aktuell beliebtesten Filme sichern – und das nicht nur in Deutschland. Laut Flixpatrol steht der Film in 89 Ländern auf Platz 1.

Erzählt wird die Geschichte von zwei Cops, die ein gefährliches Spiel spielen.

The Rip bei Netflix: Matt Dmaon und Ben Affleck finden 20 Millionen US-Dollar – und dann wird es knifflig

Konkret dreht sich die Geschichte von The Rip um Lieutenant Dane Dumars (Damon) und Sergeant J.D. Byrne (Affleck). Die beiden sind ein eingespieltes Team und haben bereits so einige Drogendeals hochgehen lassen. Als ihre Kollegin Jackie Velez (Lina Esco) auf offener Straße hingerichtet wird, ändert sich jedoch ihre Einstellung zum Beruf.

Dumars und Byrne wollen Gerechtigkeit, wobei es vermutlich eher Vergeltung ist. Da kommt ein anonymer Tipp, der sie in ein geheimes Lager des Kartells führt, gerade recht. 20 Millionen US-Dollar finden sie versteckt in der Dunkelheit. Im Angesicht dieser enormen Summe beginnt jedoch das Vertrauen in ihrem eigenen Team zu wanken.

Was folgt, sind 112 aufregende Minuten, die mit zahlreichen Twists aufwarten, bis man am Ende wirklich keine Ahnung mehr hat, wer auf welcher Seite steht. Inszeniert wurde der Film von Joe Carnahan, der sich dank Narc, Smokin' Aces und The Grey bestens mit nervenaufreibenden wie actiongeladenen Thriller-Stoffen auskennt. 100 Millionen US-Dollar standen ihm zur Verfügung, um es in The Rip krachen zu lassen.

Die Film-Top-10 bei Netflix (Stand 19. Januar 2025):

Action, Twists und Stars: The Rip liefert kurzweilige Unterhaltung bei Netflix, verschenkt aber auch Potentzial

The Rip ist beim Netflix-Publikum sehr gefragt. Doch haben wir es hier auch mit einem sehenswerten Original zu tun? In seinem Film-Check zu The Rip kam mein Kollege Jan Felix Wuttig zu folgendem Fazit:

The Rip, so hat man in den letzten Momenten das Gefühl, wäre gerne noch cleverer und mitreißender, als er ist. Er wäre gerne in den moralischen Dreck von Training Day herabgestiegen oder hätte dem Publikum wie das Sieben-Finale den Magen umgedreht. Dafür ist er am Ende zu brav und zu stumpf. Aber als solider Thriller mit dem schönsten Pärchen Hollywoods wird er vielen Fans einen packenden Abend verschaffen.

Seit dem 16. Januar 2026 könnt ihr The Rip bei Netflix im Abo streamen. Neben Damon und Affleck sind u.a. der aus The Walking Dead bekannte Steven Yeun sowie Teyana Taylor zu sehen, die kürzlich erst für ihren starken Auftritt in dem Oscar-Favoriten One Battle After Another gefeiert wurde. Komplettiert wird das Ensemble von Sasha Calle, Catalina Sandino Moreno, Kyle Chandler und Action-Schwergewicht Scott Adkins.