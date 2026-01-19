The Rip-Star Matt Damon bestätigt traurigen Netflix-Trend: "Verletzt die Art, wie wir Geschichten erzählen"

Die Aufmerksamkeitsspanne des Publikums scheint bei Streaming-Produktionen eine immer größere Rolle zu spielen. Das bestätigte jetzt auch The Rip-Star Matt Damon in einem aktuellen Podcast-Gespräch.

Die Art und Weise, wie Menschen ihre Zeit vor den Bildschirmen verbringen, spiegelt sich nicht nur im Inhalt moderner Filme und Serien wider. Aktuelle Streaming-Produktionen scheinen auch immer stärker darauf ausgelegt zu sein, vor allem das Smartphone-Verhalten des Publikums zu berücksichtigen. Dieser Ansatz soll auch den aktuellen Netflix-Hit The Rip betreffen, in dem die Hollywood-Stars Matt Damon (Die Odyssee) und Ben Affleck (The Accountant) die Hauptrollen spielen.

Matt Damon spricht über Handlungsvereinfachung bei Netflix

Die beiden Schauspieler, die auch privat eine langjährige Freundschaft verbindet, waren kürzlich im Podcast The Joe Rogan Experience zu Gast. Dabei haben sie auch über ihren neuen Netflix-Film The Rip gesprochen, in dem Damon und Affleck zwei Cops spielen, die bei einem folgenschweren Einsatz keinem Mitglied ihres Teams mehr trauen können.

Laut dem Hollywood Reporter bestätigte Damon in dem Podcast eine Theorie, die in jüngerer Vergangenheit immer wieder mal öffentlich kursierte. Netflix soll die Drehbücher zu eigenen Filmen und Serien dem gesteigerten Smartphone-Gebrauch der Zielgruppe anpassen und Handlungen stärker vereinfachen. So soll der Story auch dann noch gefolgt werden können, wenn man beim Schauen immer wieder vom Handy abgelenkt wird.

Im Joe Rogan-Podcast sagt der Star dazu:

Die gängige Vorgehensweise bei Actionfilmen besteht darin, drei große Actionsequenzen zu produzieren: eine im ersten, eine im zweiten und eine im dritten Akt. Die große Sequenz mit allen Explosionen im dritten Akt, für die man den Großteil des Budgets ausgibt, ist dann quasi das Finale.

Jetzt fragt Netflix: 'Können wir die große Sequenz nicht gleich in den ersten fünf Minuten unterbringen?' Wir wollen, dass die Zuschauer dranbleiben. Und es wäre nicht schlimm, wenn ihr die Handlung im Dialog drei oder vier Mal wiederholen würdet, denn die Leute sind ja nebenbei am Handy.

Damon bestätigt also den mutmaßlichen Trend, dass Streaming-Dienste wie Netflix ihren Content auf die sogenannte Second-Screen-Nutzung optimieren und ständige Unaufmerksamkeit in die Struktur ihrer Drehbücher miteinbeziehen. Seiner Meinung nach ist dieser Ansatz besorgniserregend:

Es wird wirklich die Art verletzen, wie wir Geschichten erzählen.

Den kompletten Joe Rogan-Podcast mit Matt Damon und Ben Affleck könnt ihr hier schauen und hören:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Affleck nennt anschließend die Netflix-Sensation Adolescence aus dem vergangenen Jahr als positives Beispiel, bei dem dieser Trend nicht verfolgt worden sein soll. Damon stimmt ihm zu, sieht die britische Erfolgsserie aber als Ausnahme. Offizielle Aussagen von Netflix, die auf diese Entwicklung eingehen, gibt es nicht.



Auch interessant:

Podcast-Jahresrückblick: Die 10 besten Streaming-Filme 2025 bei Netflix, Amazon und Co.

Wir blicken im Podcast Streamgestöber auf das Streaming-Jahr 2025 zurück und ranken die besten Streaming-Filme bei Netflix und Co., die dieses Jahr niemand verpassen sollte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Welche bei von den Streaming-Diensten Netflix, Amazon, Apple TV und Co. produzierten Filme haben sich im letzten Jahr besonders hervorgetan? Von Fantasy-Hits über Krimi-Fortsetzungen bis zu nervenzerreißender Thriller-Spannung ist alles dabei.