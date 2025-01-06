The Rookie basiert auf einer wahren Geschichte – das reale Vorbild für Nathan Fillions Cop war sogar schon in der Serie zu sehen

In Deutschland startete im Januar bereits die 8. Staffel von The Rookie. Die wahren Hintergründe machen die Geschichte des Polizeianfängers in der Midlife Crisis noch interessanter. Den Rookie gibt es wirklich.

The Rookie mit Nathan Fillion ist seit vielen Jahren eine der beliebtesten Polizei-Serien und es läuft bereits die 8. Staffel. Was hierzulande viele nicht wissen: Die Hauptrolle des spätberufenen Polizisten basiert auf einer realen Person – die in Staffel 1 selbst mitgespielt hat und im echten Los Angeles Verbrecher jagt.



Der echte Rookie heißt Bill Norcross und wurde mit 44 Jahren Polizist

In The Rookie muss sich Nathan Fillion (Castle) als Polizei-Anfänger John Nolan in seinen 40ern gegen die viel jüngeren Kolleg:innen behaupten. Um nicht noch mehr Zeit zu verlieren, gibt er sein Unternehmen auf und zieht nach Los Angeles, um seinen Traum zu verwirklich. In Wahrheit ist das die Geschichte des realen LAPD-Officer William Norcross.

Mit 44 Jahren verließ Norcross sein Familienunternehmen in Doylestown, Pennsylvania und zog in das über 4000 Kilometer entfernte L.A. Im Gegensatz zur Serienfigur hat der reale Rookie allerdings keinen Sohn, den er dafür zurückließ. Und aus der Familien-Druckerei machte die Serie eine Baufirma.

Norcross gibt auch den Grund preis, warum er seine Traum-Karriere erst so spät verfolgte. Als er noch im College war, starb seine Mutter. Da sie sehr wichtig für das Familienunternehmen war, wollte er dort aushelfen.

"Ehe ich mich versah, waren 20 Jahre vergangen", resümiert er. L.A. hätte ihn schon immer gereizt und das Los Angeles Police Department (LAPD) hat keine Altersobergrenze. Dann setzte plötzlich die Midlife Crisis ein und der Rest ist (Serien-)Geschichte.

Wie wurde aus Norcross' Leben die Serie The Rookie? Die New York Post schreibt in ihrem Porträt über den leidenschaftlichen Cop 2019, dass er die alltäglichen Berufs-Anekdoten beim monatlichen Lunch mit seinem alten Freund Jon Steinberg teilte. Der begann die Geschichten zu kuratieren, erzählt Norcross:

[Jon Steinberg] hatte Erfahrung im Entertainment-Business und dachte, das wäre eine einzigartige Prämisse für eine Cop-Serie.

Sein Kumpel hätte mit "ein paar Leuten geredet" und so sei das Ganze entstanden. Norcross und Steinberg sind an The Rookie übrigens als Produzenten beteiligt.

In Staffel 1 von The Rookie ist William Norcross in Uniform selbst zu sehen

In der 19. Folge der 1. Staffel spielt William Norcross sich selbst als Polizisten im Dienst. Die Episode heißt Die Checkliste. Darin müssen die Rookies bestimmte Fälle lösen, um sich für die Abschlussprüfung zu qualifizieren.

Auch unabhängig von seinem Gastauftritt schaut der Cop und Produzent regelmäßig bei den Drehs vorbei:

An freien Tagen schaue ich gern am Set vorbei und quatsche mit Nathan, den anderen Schauspieler:innen und besuche den Writer's Room.

Für die Serien-Verantwortlichen sei er immer erreichbar. Privat spreche er nicht allzu viel über die Serie, da er seinen Beruf in Ruhe ausüben möchte.

Bei WOW * läuft seit dem 9. Januar 2026 die 8. Staffel schon kurz nach US-Premiere im Originalton auch in Deutschland. Seit dem 23. Januar läuft dort ebenfalls die deutsche Synchronfassung.



Der Artikel erschien erstmals 2025 bei Moviepilot und wir haben ihn für euch aktualisiert.