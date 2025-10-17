Keine andere Folge von The Rookie schockierte so sehr wie diese – es ist die beste Episode und sie veränderte die Serie für immer

Die Hit-Serie The Rookie hat bewiesen, dass sie auch harte Entscheidungen treffen kann. Die Ärgste davon fiel bereits in Staffel 1 – und es ist laut Fans bis heute die stärkste Folge überhaupt.

Es gibt zwei Gründe, aus denen The Rookie seit sieben Jahren fesselt: Ein starkes Ensemble mit Figuren, die man nicht verlieren will. Und die berechtigte Angst, dass genau das geschehen wird. Schon seit Staffel 1 wissen wir: Es kann jederzeit passieren.

The Rookie versetzte uns allen mit dieser Folge einen Schock – und er war notwendig

Wie Screen Rant kürzlich feststellte, ist es The Rookie mit der in Staffel 1 erschienenen Folge 16 namens Vogelfrei gelungen, gleichzeitig seine beste und abschreckendste Folge auf den Bildschirm zu bringen.

In Vogelfrei beleidigt John Nolan (Nathan Fillion) als Polizei-Neuling die Freundin eines gefährlichen Gang-Mitgliedes. Kurz darauf wird er von der Gang für vogelfrei erklärt und ein Killer auf ihn angesetzt. Nolan erhält Unterstützung von seinen Freund:innen Lucy Chen (Melissa O'Neil) und Jackson West (Titus Makin Jr.).

Auch seine damalige Chefin, Captain Zoe Andersen (Mercedes Mason), beschließt, Nolan aus Angst um sein Leben nicht von der Seite zu weichen. Mit für sie tragischen Folgen: Denn besagte Gang lässt die Sache nicht ruhen und setzt bald zu einem neuen tödlichen Anschlag an. Bei dem Versuch, sein Leben zu retten, verliert Zoe Andersen ihr eigenes.

Für The Rookie-Fans war das der Moment, der alles verändert hat: Bis zu diesem Augenblick hatte die Serie einem im Wesentlichen das Gefühl vermittelt, dass man mit Nolan relativ harmlos durch LAs sonnige Straßen düsen konnte.

Mehr zu The Rookie: Ein Experte erklärt, warum The Rookie unrealistisch ist

Stattdessen wollten Alexi Hawley und sein Team schockieren und verriet in einem Interview den wahren Grund, warum Cpt. Anderson sterben musste. Denn seitdem ist klar: Hinter jedem lockeren Spruch kann eine echte Gefahr lauern, die witzige Stimmung jederzeit ins Gegenteil umschlagen.

Hierin liegt die große Stärke von The Rookie: Eine Serie, die dich nicht nur zum Lachen bringt, sondern auch kalt erwischt. Eine harte Lektion für Fans. Aber auch eine, die dafür gesorgt hat, dass man in den folgenden 7 Staffeln keine Folge verpasst hat.