The Rookie-Enttäuschung in Staffel 6 war von langer Hand geplant: Lucy-Darstellerin erklärt, warum Chenford-Schock Sinn ergibt

he Rookie hat Fans in Staffel 6 mit einer schmerzhaften Entwicklung schockiert, die die Figuren Tim Bradford und Lucy Chen betrifft. Star Melissa O'Neil hält den ganzen Verlauf für sehr sinnvoll.

Wen kümmert Nathan Fillion? Selbst wenn der Star zu Beginn die Galionsfigur der Polizeiserie The Rookie ist, schlagen viele Fan-Herzen viel stärker für zwei seiner Kolleg:innen: Lucy Chen (Melissa O'Neil) und Tim Bradford (Eric Winter), zusammen bekannt als Pärchen Chenford. Staffel 6 ist seit Kurzem in Deutschland bei Netflix zu streamen und darin haben sie ihren bisher größten Schock erlitten, der für viele in der Community keinen Sinn ergeben mag. Für Darstellerin Melissa O'Neil allerdings schon.



Chenford-Schock in The Rookie: Melissa O'Neil erklärt die plötzliche Trennung in Staffel 6

Was ist passiert? Tim Bradford trifft in Staffel 6 einen alten Feind aus Armeezeiten wieder. Er versucht, die Situation auf eigene Faust zu entschärfen und verletzt dabei Chen mit seiner Geheimniskrämerei. Als die Situation lebensbedrohliche Züge annimmt, stellt sie ihn zur Rede. Schließlich erklärt er seine Beweggründe. Und macht mit Chen Schluss.

Laut TV Guide hat The Rookie-Macher Alexi Hawley die Trennung bereits seit längerem geplant. "Eric Winter hat diese Entwicklung angestoßen, weil er daran interessiert ist, die Beziehung in neue Bahnen zu lenken", erklärt er. Viele Beziehungen in der Serie seien sehr glücklich. Aber man benötige auch Gegenbeispiele, die zeigen, dass nicht immer alles harmonisch ablaufe.

Auf dem Papier sehen viele solcher Ideen gut aus. Aber wie stellt man sicher, dass eine Trennung für die Fans nicht zu abrupt kommt? Lucy-Darstellerin O'Neil hält die Trennung für nachvollziehbar, insbesondere aus Perspektive ihrer Partnerfigur Tim Bradford:

Sie ergibt eine Menge Sinn. Wir waren alle schon in Situationen, in denen wir dachten: 'Diese Beziehung ist toll, aber mein Leben implodiert im Moment geradezu. Ich kann das jetzt nicht.'

Bradford nutze seine stolze Unabhängigkeit als Defensivmechanismus, so O'Neil. Sich von Chen zu trennen, sei für ihn die "liebevollste Handlung", die er in diesem Moment treffen könne. Er wolle sie vor größerem Schaden bewahren.

So ganz können die beiden aber auch in Staffel 7 nicht die Finger voneinander lassen. Die könnt ihr bei WOW und Disney+ streamen. Alle Chenford-Fans sollten also auf jeden Fall weiterschauen.