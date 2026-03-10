The Rookie-Fan entdeckt nach 8 Staffeln, dass Shawn Ashmore einen Zwillingsbruder hat und sie die ganze Zeit zwei verschiedene Leute angehimmelt hat

Fans von Shawn Ashmore sind häufiger überrascht, dass sie nicht immer ihn gesehen haben. Denn sein Zwillingsbruder hat ähnlich viele Einträge in seiner Filmographie.

Sie sind eineiige Zwillinge und beide Schauspieler – dass man Shawn Ashmore und Aaron Ashmore verwechseln kann, ist also kein Wunder. Tatsächlich sind die meisten Leute überrascht, wenn sie davon erfahren, dass es zwei von ihnen gibt. Sieht man sich ihre jeweilige Filmographie genauer an, kann man jedoch unterschiedliche Tendenzen in der Rollenwahl der Brüder feststellen.

Fans sind überrascht, dass Shawn Ashmore aus The Rookie nicht Aaron Ashmore aus Ginny & Georgia ist

Die Serien The Rookie mit Shawn Ashmore und Ginny & Georgia mit Aaron Ashmore sind in den letzten Jahren echte Hits geworden. Jede Serie gab den Ashmore-Brüdern ein eigenes Zuhause. Und viele Fans stellten erst später fest, dass es sich in den Serien um zwei verschiedene Schauspieler handelt.

So wurde im Subreddit von The Rookie von Userin misscreativej eine Diskussion losgetreten. Hier zeigte sich, dass es vor ihr schon viele Fans gab, die über diesen Umstand gestolpert sind.

Auf Instagram zeigte User melo.sempai, dass beide Brüder sogar in derselben Serie mitgespielt haben. In Smallville war Aaron Ashmore von Staffel 5 bis 8 als Jimmy Olsen zu sehen. Bruder Shawn spielte dagegen einen Charakter mit dem Namen Eric Summers in der 1. und 3. Staffel.

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Beide Brüder starteten Ende der 90er ihre Schauspielkarriere und sind häufig in Sci-Fi- und Mystery-Projekten zu sehen. Dennoch gibt es diverse Unterschiede bei ihrer Rollenauswahl. So konnte sich Shawn Ashmore früh als Iceman aus X-Men 2 in einem Blockbuster-Franchise platzieren. Seine Charaktere sind meist moralische Stabilitätsanker und wirken wie verlässliche, geradlinige Helden. Außerdem spielt er neben größeren Projekten auch häufig in Filmen und Serien mit mehr Crime- und Thriller-Elementen mit.

Aaron Ashmore spielt ebenfalls meist positive Charaktere, nur dass diese oft nerdiger auftreten. Er ist häufig in klassischen Genre-Projekten zu sehen und hat mit Serien wie Warehouse 13 eine stärkere TV-Präsenz als sein Bruder. Mit diesem Hintergrund fällt es vielleicht etwas leichter, die beiden Brüder in ihren Projekten auseinanderzuhalten.