The Rookie-Fans hielten sie schon für tot: In Staffel 8 taucht die Figur überraschend bei Tim & Lucy zu Hause auf

Staffel 8 von The Rookie wartet mit einer ganz besonderen Figur auf, von der wir bisher zwar gehört haben, sie aber nie zu Gesicht bekamen. Endlich hält sie Einzug und zwar in Tims und Lucys neuem Zuhause.

Die erfolgreiche Cop-Serie The Rookie wird in Staffel 8 um einen interessanten Charakter reicher. Fans treffen nach langen Jahren endlich eine Figur aus dem persönlichen Umfeld von Tim Bradford (Eric Winter), von der er bisher nur ab und an erzählte. Tim und Lucy erhalten Besuch von Tims Mutter Joy Bradford (Sela Ward).

Mit Tims Mutter begegnen wir einer Figur, die Fans für tot hielten

The Rookie hat sich diesen hohen Besuch für Staffel 8, Folge 8, namens Grand Theft Aircraft, aufgehoben. Joy Bradford steht eines Tages plötzlich vor der Tür des neuen gemeinsamen Zuhauses von ihm und Lucy (Melissa O'Neil).

Tims Familie ist immer wieder Thema in The Rookie: Wir haben bereits einiges über seinen gewalttätigen Vater erfahren, gelegentliche Auftritte seiner Schwester Genny (Peyton List) gesehen und in den frühen Staffeln spielte seine Ehefrau eine große Rolle. Aber kaum ein Wort über Joy.

Eric Winter gefiel die Idee, Joy endlich zu zeigen:

Ich habe das Gefühl, dass Tim wahrscheinlich eine großartige Beziehung zu seiner Mutter hat, und dass sie sein Fels in der Brandung in der Familie war, der ihn davon abgehalten hat, völlig aus der Bahn zu geraten.

Joy Bradford wird in The Rookie aber kein Abziehbild bleiben:

Wir werden jedoch sehen, dass auch mit seiner Mutter nicht alles eitel Sonnenschein war.

Besonders in Verbindung mit seiner Serienpartnerin Lucy wird das Treffen interessant. Joy nicht nur als Mutter, sondern auch als Schwiegermutter positionieren.

Auch interessant: In dieser Folge von The Rookie war ein besonderer Gaststar zu sehen

The Rookie-Fans hatten Joy bereits für tot erklärt

Tim hatte seine Mutter mehrere Staffeln lang nicht mehr erwähnt, sodass Fans annahmen, sie sei verstorben. Fans spekulierten schon vor drei Jahren über Tims Mutter. Ein User auf Reddit wunderte sich und bekommt viel Zustimmung:

Ich persönlich bin immer davon ausgegangen, dass sie tot ist. […] Wie könnte man das Haus reinigen und renovieren oder die ganze Sache mit der Waffe in der Wand erledigen, ohne dass seine Mutter zur Sprache kommt?

Eine andere Theorie unter Fans war, dass sie sich nicht mehr nahestehen:

Ich vermute, dass sie sich entfremdet haben, falls sie noch lebt.

Endlich haben Fans Gelegenheit erhalten, einen Blick auf Joy zu werfen. Die Folge Grand Theft Aircraft erschien am 27. Februar 2026 bei WOW im englischen Originalton mit deutschen Untertiteln. Am 27. März wird sie auch in deutscher Synchro zu streamen sein.